快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

「2025人權之夜」三總汀州院區院長謝嘉娟鼎力支持 中華人權協會致謝

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
每年12月10日為國際人權日，中華人權協會特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，表彰醫療、法治、社會服務、新聞報導、國際人道援助相關領域機構關、人員。圖／中華人權協會提供
每年12月10日為國際人權日，中華人權協會特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，表彰醫療、法治、社會服務、新聞報導、國際人道援助相關領域機構關、人員。圖／中華人權協會提供

每年12月10日為國際人權日，中華人權協會特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，表彰醫療、法治、社會服務、新聞報導、國際人道援助相關領域機構關、人員。今年特別感謝三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟鼎力支持贊助，讓「2025人權之夜」順利成功。

中華人權協會理事長高思博於「2025人權之夜」表示，台灣是民主法治社會，但在各種人權議題上仍有加強空間，期待大家共同努力。也謝謝鼎力支持贊助「2025人權之夜」與人權貢獻獎頒獎慈善晚會的謝嘉娟醫師和台灣民主基金會。

高思博頒發感謝狀並表示，謝嘉娟醫師為人謙和，熱心公益，醫術精湛，享譽盛名，她捐助善款，更彰顯她對人權慈善的熱忱及付出，各界均表推崇肯定。此次支持贊助 2025人權之夜與人權貢獻獎頒獎慈善晚會，共同推動人權發展與公益事業，促進社會和諧與正義，特此致謝。 

聯合報元氣中心與健康事業部攜手撰寫「基因科技的十字路口 — 從醫療希望到倫理風險」獲得「新聞報導人權服務獎」，今年獲得中華人權協會頒發人權貢獻獎者，還有天主教輔大醫院、台大醫學院金山分院財團法人犯罪保護協會、台灣預防醫學會、育成社會福利基金會、台灣關愛基金會，華視新聞雜誌、中時新聞網等。

聯合報元氣中心與健康事業部攜手撰寫「基因科技的十字路口 — 從醫療希望到倫理風險」獲得「新聞報導人權服務獎」。記者李樹人／台北報導
聯合報元氣中心與健康事業部攜手撰寫「基因科技的十字路口 — 從醫療希望到倫理風險」獲得「新聞報導人權服務獎」。記者李樹人／台北報導
中華人權協會理事長高思博表示，台灣是民主法治社會，但在各種人權議題上仍有加強空間。記者李樹人／攝影
中華人權協會理事長高思博表示，台灣是民主法治社會，但在各種人權議題上仍有加強空間。記者李樹人／攝影

人權 台大醫學院 醫師

延伸閱讀

歐盟憂中國大陸人權狀況 北京：已提嚴正交涉

創分身帳號要被罰 印尼人權得獎者控訴

聯合報「基因科技的十字路口 從醫療希望到倫理風險」 獲人權服務獎

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

相關新聞

冷氣團明晚南下！台南以北、宜花下探12度 高山恐結冰、降雪

氣象署今天表示，明晚起大陸冷氣團南下，14日至15日清晨台南以北、宜蘭及花蓮低溫約12到15度；明晚到14日，中部以北、...

福利窄門無解…衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

我國「社會救助法」明訂低收、中低收入戶資格，及相應扶助措施。該法10年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合...

社救法「貧窮陷阱」逼兒少走上販毒之路 社救盟提階段式脫貧

台北市康復之友協會轄下興隆會所，提供精障者社區支持服務，因服務對象多為貧窮者，精障者與會所成員參與社會救助法修法聯盟。立...

社救法「入口太窄」街友逾9成未獲保障 民團：無家者專章一欠8年

「社會救助法」逾10年未大幅修正，被詬病貧窮線「畫太低」，逾2百萬貧窮人口未被法規納入低收、中低收入戶。社會救助法修法聯...

服務費都付了才知沒合作！境外餐廳訂位平台惹議 北市法務局發消費警訊

台北市法務局今天表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害，對此發布消...

「2025人權之夜」三總汀州院區院長謝嘉娟鼎力支持 中華人權協會致謝

每年12月10日為國際人權日，中華人權協會特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，表彰醫療、法治、社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。