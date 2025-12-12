聽新聞
「2025人權之夜」三總汀州院區院長謝嘉娟鼎力支持 中華人權協會致謝
每年12月10日為國際人權日，中華人權協會特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，表彰醫療、法治、社會服務、新聞報導、國際人道援助相關領域機構關、人員。今年特別感謝三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟鼎力支持贊助，讓「2025人權之夜」順利成功。
中華人權協會理事長高思博於「2025人權之夜」表示，台灣是民主法治社會，但在各種人權議題上仍有加強空間，期待大家共同努力。也謝謝鼎力支持贊助「2025人權之夜」與人權貢獻獎頒獎慈善晚會的謝嘉娟醫師和台灣民主基金會。
高思博頒發感謝狀並表示，謝嘉娟醫師為人謙和，熱心公益，醫術精湛，享譽盛名，她捐助善款，更彰顯她對人權慈善的熱忱及付出，各界均表推崇肯定。此次支持贊助 2025人權之夜與人權貢獻獎頒獎慈善晚會，共同推動人權發展與公益事業，促進社會和諧與正義，特此致謝。
聯合報元氣中心與健康事業部攜手撰寫「基因科技的十字路口 — 從醫療希望到倫理風險」獲得「新聞報導人權服務獎」，今年獲得中華人權協會頒發人權貢獻獎者，還有天主教輔大醫院、台大醫學院金山分院財團法人犯罪保護協會、台灣預防醫學會、育成社會福利基金會、台灣關愛基金會，華視新聞雜誌、中時新聞網等。
