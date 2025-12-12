年度優良駕駛出爐 今年共458人獲獎

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
獲獎優良駕駛及工（公）會貴賓合影。圖／公路局提供
公路局今（12）日舉辦「114年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，今年共有458位各運輸業的職業駕駛人經推薦及評選脫穎而出，本次典禮特別邀請其中24位出席受獎，其餘獲獎者亦將由公路局及各監理機關個別通知致贈獎項，以表彰其專業表現與長期貢獻。

本年度得獎者公路汽車客運業51人、遊覽車客運業42人、計程車客運業53人、汽車貨運業220人、汽車路線貨運業44人、汽車貨櫃貨運業43人、受僱機關團體職業汽車駕駛人4人以及小客車租賃業代僱駕駛1人。公路局表示，能從全國約45萬名職業駕駛人中脫穎而出，實屬難能可貴。

公路局表示，要成為優良職業汽車駕駛人並不容易，參選資格須符合「連續三年無交通違規及肇事紀錄」、「五年內無不良刑事紀錄」等條件，對每日在道路上執勤的職業駕駛而言，能達到三年「零違規」是高度自律與專業的最佳證明。

公路局長林福山指出，職業駕駛人長期站在運輸第一線，不論晴雨寒暑，皆秉持安全至上的原則，負責運送旅客與貨物，是維繫交通安全與物流運作的重要力量。他也特別感謝各公（工）會長期協助推動交通安全與產業品質提升，讓運輸服務更加穩定可靠。

