手腳老是冰冷 冬天更是「雪上加霜」？六種手腳冰冷改善方式一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「手腳冰冷改善方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大手腳冰冷改善方式有哪些。

「手腳冰冷」是不少人一年四季都會遇到的困擾，每當天氣一轉涼，情況往往變得更加明顯。尤其是女性、長者或本身血液循環較差的人，更易受手腳冰冷所苦。因此，本篇整理了網友熱議的六大手腳冰冷改善方式，帶你了解有哪些方法能讓身體重新暖和起來，提升日常生活的舒適度。

「增加運動量」帶動血液循環最有感 吃「溫熱性食物」暖身效果再升級

▲ 網友熱議TOP6手腳冰冷改善方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「手腳冰冷改善方式」的相關話題討論，可以發現「增加運動量」是公認最有感的改善方法。一位女性網友便分享「跑步三年多，我發現冬天手腳冰冷的症狀改善很多」，吸引留言贊同「跑步後真的手腳變得不怕冷」。

對此現象，專家解釋是因為規律運動能促進全身血液循環，提高體溫，改善四肢末端的血液供應情況，並表示「若不喜歡劇烈運動，可以從快走或爬樓梯開始」，只要每日維持一定的運動量，長久下來便能看見明顯變化。

聲量第二的「多吃溫熱性食物」也深受網友推崇，尤其是薑、蔥、紅棗或桂圓等食材，都是熱門的暖身選擇。一位母親指出自己「生完小孩體質就改變了，常常覺得手腳冰冷」，因此會煮桂圓紅棗茶來飲用，讓手腳冰冷的情形順利消失。另一位網友也分享「蘋果薑湯」的食譜，表示蘋果薑湯不僅能暖宮驅寒、促進血液循環，還能改善生理期不適與手腳冰冷的情況。

而「注意保暖」看似是基本的動作，卻同樣是許多網友反覆強調的關鍵，如戴手套、穿發熱衣或毛襪等保暖方式，都能有效減少熱能流失。「攝取高鐵質食物」也被網友視為改善手腳冰冷的好方法，像牛肉、豬肝、鴨肉及紅莧菜等高鐵質食物，都是補鐵暖身的好選擇。

此外，也有中醫師建議透過「穴道按摩」改善手腳冰冷的情況，如按摩手掌的勞宮穴或腳底的湧泉穴，都能促進末梢血液循環。

若你也常手腳冷到發麻、睡不著，不妨從運動、飲食與保暖三方面同時著手，再加上按摩與泡澡，方能循序漸進改善血液循環，使身體溫暖起來，讓你在這個冬天不再怕冷！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手腳冰冷改善方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/01~2025/12/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

