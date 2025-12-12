用動畫講交通故事 Youtuber蔡黑皮獲金路獎特殊貢獻獎

由交通部鐵道局主辦第26屆金路獎頒獎典禮，於今(12)日下午2時舉行，經過嚴格評比，全台共計54個機關單位及個人脫穎而出，獲得各類金路獎項的肯定。Youtuber蔡黑皮獲得特殊貢獻獎，交通部表示，感謝他對交通議題的專業分析，並向社會大眾分享跟介紹，讓民眾能更了解政府各項交通建設與政策。

YouTuber 蔡黑皮(蔡覲安)，自2002年創立YT頻道，目前頻道訂閱人數約26萬人，他自2020年起製作介紹捷運影片「關於台北捷運-10件你可能不知道的事」，之後陸續推出各地捷運、鐵道與公路等交通相關介紹影片約100多部，觀看數達4233萬次且持續增加中，並曾榮獲第5届走鐘獎「金頭腦獎」以製作YouTube影片方式，讓觀眾更進一步的認識政府所推動的各項交通建設，拉近了築路人與用路人之間的距離。

交通部長陳世凱表示，從金路獎評選獎項，就能看出國家交通建設規劃與發展，必須集結合眾人心力、多面向的專業與多元思維，才能建設出優質的交通工程。交通部也會與民眾在同一陣線，以安全、效率、品質及綠色四大主軸精進各項交通業務及服務，持續接棒努力。

今年參加金路獎評比的機關除交通部所屬鐵道局、國營台灣鐵路股份有限公司、高速公路局、公路局外，亦包含各縣市政府，共同競逐優良景觀類、路況養護類、設備維護類、站場環境維護類、用路人資訊類及傑出工程類等6大類獎項。

