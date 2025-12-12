快訊

社救法「入口太窄」街友逾9成未獲保障 民團：無家者專章一欠8年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會12月11日赴社會救助法修法聯盟成員團體興隆會所考察。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會12月11日赴社會救助法修法聯盟成員團體興隆會所考察。記者林琮恩／攝影

「社會救助法」逾10年未大幅修正，被詬病貧窮線「畫太低」，逾2百萬貧窮人口未被法規納入低收、中低收入戶。社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐說，9成以上無家者不具低收入戶資格，疫情期間因缺乏福利保障，又居無定所，遭汙名化視為「防疫破口」，有預算、業務職掌才能讓無家者服務被系統性處理，但衛福部遲未推動無家者專法立法，「一欠就是8年。」

王今暐說，社救盟推動社救法修法多年，歷經2任總統、多任行政院長，現行衛福部版本仍與民團版本落差甚鉅，無家者專法、專章更是沒有下文。新冠疫情期間，無家者不具福利身分，又無處居住，防疫遇上困難，2021年少數縣市如高雄市、新北市等，與旅館合作安置無家者，卻在疫情最嚴峻的2022年，因預算用罄而無法繼續，導致無家者被社會視為「防疫破口。」

「無家者防疫及汙名化問題，其實可以預防。」王今暐說，過去人權相關的兩公約，即「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」審查時，國際專家建議我國應訂「無家者專法」，有預算、有助管機關才能落實無家者服務，衛福部委託學者進行社救法修法研究，也建議另訂，提供短期安置、租屋補貼等資源，衛福部卻無推動進度。

社救盟今年11月最新提出的第2版社救法草案中，明訂無家者身分為露宿街頭或公共場所、居住於不宜人居住住所、安置於無家者收容場所、未來十四日將被迫遷移現行住所等，擴大現行機構僅納入由警察機關發現、交由社政單位列冊遊民的規定，草案中也要求主管機關提供無家者扶助、安置、輔導、醫療等服務，並授權主管機關以子法訂定服務經費來源。

王今暐表示，民團倡議「社救法」修法至今，無家者專章始終未被納入草案，形同「欠了8年」，若疫情再來，無家者恐再次被視為防疫破口，今年政府普發一萬元現金，對貧窮者不無小補，若修法幅度小，立法院也可能再對貧窮線以下的12%民眾普發一萬，「衛福部恐成普發現金推手，且外界無從辯護。」

社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐（中）說，9成以上無家者不具低收入戶資格，疫情期間因缺乏福利保障，又居無定所，遭汙名化視為「防疫破口」。圖／興隆會所提供
社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐（中）說，9成以上無家者不具低收入戶資格，疫情期間因缺乏福利保障，又居無定所，遭汙名化視為「防疫破口」。圖／興隆會所提供

衛福部 修法 疫情

