社救法「貧窮陷阱」逼兒少走上販毒之路 社救盟提階段式脫貧

台北市康復之友協會轄下興隆會所，提供精障者社區支持服務，因服務對象多為貧窮者，精障者與會所成員參與社會救助法修法聯盟。立法院社福及衛環委員會11日赴會所考察，專員林建宇提到，一位會所會員小川，本身精障者，也是低收入戶，曾找到保全工作，沒多久卻離職，改到工地「打黑工」，目的是維持收入低於社救法脫貧額度，保有福利資源，這是制度導致的「貧窮陷阱」。

我國低收入戶、中低入戶身分，除與福利津貼有關，更與各項社福措施「綁約」。林建宇表示，具福利身分民眾，享醫療費用全免、子女教育經費補助、居住扶助措施等，且隨貧窮等級愈高，民眾獲得的福利資源愈高，一旦工作取得收入、超過法定門檻，將導致這些協助全失，「如果預期努力脫貧，會導致收入變低，選擇福利身分就變成理性選擇。」

兒少服務團體「微光盒子」團長蕭羣諭表示，各界重視兒虐問題之餘，也應看見兒少脫貧困境，他在實務上遇到多名兒少，想努力工作賺錢，反而被父母打罵，擔心收入增加害家庭低收失去低收資格，讓「貧窮世襲」窘境不斷複製，最終孩子為了經濟因素，只能打黑工，或走上詐騙、販毒之路，資產累積快，且不會導致家庭失去福利身分。

社救盟提出的「社救法2.0版草案」，增設脫貧及自立專章，設「福利緩衝期」，給貧窮者一段時間累積「風險儲備金」，動產金額足以支應共同生活家庭成員1年生活成本，或家戶平均每人每月收入金額，達當年度生活費2倍時，才終止福利緩衝期，解除相關福利措施；另設「福利遞減期」，前述緩衝期結束2年內，保留低收入、中低收入戶資格。

林建宇說，外界常認為貧窮者「依賴福利」，實則是制度導致民眾擔心脫貧，為制度性的「貧窮陷阱」，而現行衛福部版本社救法草案，仍未解決此問題，若可在貧窮者脫貧時，改變過去一次性取消津貼及福利，改為津貼遞減，如多賺1千、少補2百等作法，並由社工評估，保留醫療、居住等部分福利資源，可讓貧窮者更有動力脫貧，讓脫貧不再是單一個案，而是「集體翻身」。

