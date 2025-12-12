快訊

福利窄門無解…衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委林月琴說，民眾畢業後並非人人都能無法接軌就業，卻社救法視為有工作能力，衛福部應正視現行法規侷限，並設法解決，要求比照修法中「身障權法」進度，年底前將草案送立法院審議。記者林琮恩／攝影
立委林月琴說，民眾畢業後並非人人都能無法接軌就業，卻社救法視為有工作能力，衛福部應正視現行法規侷限，並設法解決，要求比照修法中「身障權法」進度，年底前將草案送立法院審議。記者林琮恩／攝影

我國「社會救助法」明訂低收、中低收入戶資格，及相應扶助措施。該法10年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，至今卡關衛福部，民間團體組成「社會救助法修法聯盟」，今年11月擬定第二版社救法草案，盼解決救法疑慮，與衛福部協商後，全數未被納入。

立法院社福及衛環委員會委員林月琴與王正旭等人，12月11日赴社救法修法聯盟成員團體「興隆會所」考察。衛福部社救司提出社救法最新修正版本，僅放寬過去家暴婦女需興訟才可不與丈夫合計薪資，降低貧窮受暴婦取得福利身分門檻；針對脫貧條件，除政府提供的就業扶助外，納入民團選項，貧窮民眾擇一管道接受協助脫貧，3年內薪資不計收入，可持續接受政府各項福利。

民團最關切的「虛擬所得」，即現行法規中，貧窮家戶子女只要畢業，一概視為有基本工資收入，忽略貧窮民眾就業困難的實務現況，衛福部所提修正後草案版本仍未取消，僅維持原先預告草案中，放寬高齡、受暴婦等對象可打折計算規定。

社救盟提出的第二版修法草案，將虛擬所得改為「自述收入」，不再預設貧窮者收入能力，而是按照實際就業情況計算，並由社工實地訪查確認所述為真。林月琴說，民眾畢業後並非人人都能無法接軌就業，卻社救法視為有工作能力，衛福部應正視現行法規侷限，並設法解決，要求比照修法中「身障權法」進度，年底前將草案送立法院審議。

興隆會所專員林建宇向在場立委陳情，指衛福部社工司11月26日舉行研商會議，會中未形成共識，但社工司竟稱「不會再為脫貧議題舉行研商會議。」社救盟共同發起人王今暐則說，衛福部所提版本，虛擬收入、家戶合計、無家者專法都未解決，修法會議中仍將自身置於「客觀位置」，讓民團與地方政府爭吵，導致溝通無效，最終提出最小幅度修正。

林月琴痛批，社救法被行政院列為優先法案，且賴清德總統強調各項民生法案應充分溝通、回應民意，衛福部應持續與各界對話，而非「討論過就關上門」，現行社救法已導致貧窮線被低估，符合低收、中低收入戶民眾僅58萬人，與推估實際貧窮人數258萬相差2百萬之多，小幅修正的社救法，無法解決「福利入口太窄」問題，與其如此「不如不修」。

衛福部常務次長莊人祥承諾將盡快提出法案，他表示，衛福部重視社會救助及貧窮議題，將持續凝聚修法共識，盼貧窮者早日獲得扶助，能於社會自立。衛福部社工司司長蘇昭如則說，中央政府在修法過程中為溝通橋樑角色，面對各界質疑，將虛心檢討。

立法院社福及衛環委員會委員林月琴與王正旭等人，12月11日赴社救法修法聯盟成員團體「興隆會所」考察，與會所及社救盟成員合影。圖／興隆會所提供
立法院社福及衛環委員會委員林月琴與王正旭等人，12月11日赴社救法修法聯盟成員團體「興隆會所」考察，與會所及社救盟成員合影。圖／興隆會所提供
立法院社福及衛環委員會委員林月琴與王正旭等人，12月11日赴社救法修法聯盟成員團體「興隆會所」考察。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會委員林月琴與王正旭等人，12月11日赴社救法修法聯盟成員團體「興隆會所」考察。記者林琮恩／攝影

衛福部 修法 社工

