快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

聯合新聞網包場《動物方城市 2》與百位會員歡樂共賞

聯合新聞網／ 台北訊
12/6 聯合新聞網會員電影包場活動，觀眾踴躍出席共賞《動物方城市2》電影。（圖片提供／聯合新聞網）
12/6 聯合新聞網會員電影包場活動，觀眾踴躍出席共賞《動物方城市2》電影。（圖片提供／聯合新聞網）

聯合新聞網主辦【方城市尋蹤挑戰電影包場活動，與百位幸運粉絲於12月6日周末歡聚台北西門威秀影城，共同欣賞迪士尼年度壓軸動畫大片《動物方城市2》。現場以角色元素布置，從報到、取票到社群任務，都能看見觀眾投入參與的身影。這場活動不只是看電影，也是聯合新聞網與會員們一次「實體的相見」。

本次電影包場為聯合新聞網【方城市尋蹤挑戰】會員活動獎項之一。（圖片提供／聯合新聞網）
本次電影包場為聯合新聞網【方城市尋蹤挑戰】會員活動獎項之一。（圖片提供／聯合新聞網）

本次電影包場為聯合新聞網【方城市尋蹤挑戰】會員活動獎項之一。活動期間，只需登入聯合新聞網旗下「女子漾」、「寵物頻道」兩大頻道，在閱讀新聞時找出茱蒂、尼克等《動物方城市 2》角色蹤跡，累積三次即可獲得抽獎資格。

挑戰推出後吸引大量會員登入參與，這「邊看新聞邊玩」的方式，讓會員與內容變得更有互動感。最終超過百名幸運粉絲受邀出席、共襄盛舉，不少人都表示第一次因為看新聞抽中包場看電影，既新鮮又驚喜。

而這場包場活動，正是聯合新聞網與會員之間「從線上走到線下」的一次實驗，聯合新聞網觀察到：udn 會員不只在網路看新聞，也有更多意願讓平常陪伴大家看新聞的平台，在日常中繼續以貼近生活的方式陪伴他們。

當日下午 5 時開放報到，已有不少觀眾提前抵達取票，現場氣氛熱絡。（圖片提供／聯合新聞網）
當日下午 5 時開放報到，已有不少觀眾提前抵達取票，現場氣氛熱絡。（圖片提供／聯合新聞網）

當日下午 5 時開放報到，已有不少觀眾提前抵達取票。受到邀請的會員，手持通知至報到台領取電影票與限量入場禮；主辦單位也在現場設置多款《動物方城市2》視覺元素，引導觀眾在入場前拍照留念。晚間 6 點電影開演前，主持人邀請主辦單位上台致意並與全場合照，此時，影廳座位早已坐滿，現場的聊天聲、拍照聲與期待感交織，讓氣氛顯得格外熱絡。

主辦單位在現場設置多款《動物方城市2》視覺元素，引導觀眾在入場前拍照留念。（圖片提供／聯合新聞網）
主辦單位在現場設置多款《動物方城市2》視覺元素，引導觀眾在入場前拍照留念。（圖片提供／聯合新聞網）

電影結束後，現場發布限時「社群任務」，觀眾只要在社群公開分享觀影心得，即可至報到台領取 LINE POINTS 5 點。散場後不少觀眾仍停在影廳外拍照、交流觀影感受，活動熱度一路延續久久不散。

電影正式放映前，影廳座位早已坐滿，現場的聊天聲、拍照聲與期待感交織。（圖片提供／聯合新聞網）
電影正式放映前，影廳座位早已坐滿，現場的聊天聲、拍照聲與期待感交織。（圖片提供／聯合新聞網）

部分網友在社群留言回饋：「感謝聯合新聞網」、「等這部電影很多年，非常高興能出席」、「小孩超開心」、「第二集很好看」。《動物方城市2》延續前作世界觀，帶領觀眾跟著茱蒂與尼克冒險辦案，揭開動物方城市更多令人驚喜的歷史細節和設定。除了電影本身受到喜愛，更多人提到這次活動讓他們第一次感受到「原來聯合新聞網的會員福利這麼實在」。

聯合新聞網表示，讓會員不只有「看新聞」的關係，而是能真實地參與、獲得、享受。（圖片提供／聯合新聞網）
聯合新聞網表示，讓會員不只有「看新聞」的關係，而是能真實地參與、獲得、享受。（圖片提供／聯合新聞網）

聯合新聞網表示，這次【方城市尋蹤挑戰】活動，以「線上遊戲化互動」結合「線下觀影體驗」，讓會員不只有「看新聞」的關係，而是能真實地參與、獲得、享受。未來將持續推出更多元的會員專屬活動，包含線上活動、異業合作與實體活動，讓更多民眾對成為聯合新聞網會員更有感、獲得更多有價值的回饋。

電影 威秀影城 社群 迪士尼

相關新聞

第3次身障權利公約國家報告 衛福部：合理調整入法、強制住院法院同意

我國將聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」國內法化，明年將舉辦國際審查會議，邀國際專家來台評估我國身障者權益推動情況...

吃錯保健品恐傷身！營養師揭5大原則 第1點超多人踩雷

你每天都在吃各式保健食品嗎？營養師方慈聲在Instagram發文提醒，吃保健品並非「越多越好」，關鍵在於「需不需要」以及「劑量是否適當」，而不是種類多寡。她整理出五大原則，幫助民眾正確補充營養。

減肥只要少吃多動就好？營養師曝常見4大壞習慣：不改就下輩子再瘦

現代人愛吃美食，也因此瘦身減重成為人生必要課題，但減肥不是只有少吃多動而已，如果不改掉其他壞習慣的話，想變瘦真的很難。營養師李婉萍在臉書透露幾個現代人很常出現的壞習慣，包括熬夜、吃錯碳水化合物、飲食順序錯誤、不運動，認為如果不改變這些壞習慣，想要減肥真的難上加難。

讓喵星人重獲新生 竹縣動保所19日開放認養29隻品種貓

新竹縣動物保護防疫所今年9月查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，在動保所人員的悉心照顧下，貓...

福利窄門無解⋯衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

我國「社會救助法」明訂低收、中低收入戶資格，及相應扶助措施。該法10年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合...

社救法「貧窮陷阱」逼兒少走上販毒之路 社救盟提階段式脫貧

台北市康復之友協會轄下興隆會所，提供精障者社區支持服務，因服務對象多為貧窮者，精障者與會所成員參與社會救助法修法聯盟。立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。