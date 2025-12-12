聯合新聞網包場《動物方城市 2》與百位會員歡樂共賞

聯合新聞網主辦【方城市尋蹤挑戰】電影包場活動，與百位幸運粉絲於12月6日周末歡聚台北西門威秀影城，共同欣賞迪士尼年度壓軸動畫大片《動物方城市2》。現場以角色元素布置，從報到、取票到社群任務，都能看見觀眾投入參與的身影。這場活動不只是看電影，也是聯合新聞網與會員們一次「實體的相見」。

本次電影包場為聯合新聞網【方城市尋蹤挑戰】會員活動獎項之一。（圖片提供／聯合新聞網）

本次電影包場為聯合新聞網【方城市尋蹤挑戰】會員活動獎項之一。活動期間，只需登入聯合新聞網旗下「女子漾」、「寵物頻道」兩大頻道，在閱讀新聞時找出茱蒂、尼克等《動物方城市 2》角色蹤跡，累積三次即可獲得抽獎資格。

挑戰推出後吸引大量會員登入參與，這「邊看新聞邊玩」的方式，讓會員與內容變得更有互動感。最終超過百名幸運粉絲受邀出席、共襄盛舉，不少人都表示第一次因為看新聞抽中包場看電影，既新鮮又驚喜。

而這場包場活動，正是聯合新聞網與會員之間「從線上走到線下」的一次實驗，聯合新聞網觀察到：udn 會員不只在網路看新聞，也有更多意願讓平常陪伴大家看新聞的平台，在日常中繼續以貼近生活的方式陪伴他們。

當日下午 5 時開放報到，已有不少觀眾提前抵達取票，現場氣氛熱絡。（圖片提供／聯合新聞網）

當日下午 5 時開放報到，已有不少觀眾提前抵達取票。受到邀請的會員，手持通知至報到台領取電影票與限量入場禮；主辦單位也在現場設置多款《動物方城市2》視覺元素，引導觀眾在入場前拍照留念。晚間 6 點電影開演前，主持人邀請主辦單位上台致意並與全場合照，此時，影廳座位早已坐滿，現場的聊天聲、拍照聲與期待感交織，讓氣氛顯得格外熱絡。

主辦單位在現場設置多款《動物方城市2》視覺元素，引導觀眾在入場前拍照留念。（圖片提供／聯合新聞網）

電影結束後，現場發布限時「社群任務」，觀眾只要在社群公開分享觀影心得，即可至報到台領取 LINE POINTS 5 點。散場後不少觀眾仍停在影廳外拍照、交流觀影感受，活動熱度一路延續久久不散。

電影正式放映前，影廳座位早已坐滿，現場的聊天聲、拍照聲與期待感交織。（圖片提供／聯合新聞網）

部分網友在社群留言回饋：「感謝聯合新聞網」、「等這部電影很多年，非常高興能出席」、「小孩超開心」、「第二集很好看」。《動物方城市2》延續前作世界觀，帶領觀眾跟著茱蒂與尼克冒險辦案，揭開動物方城市更多令人驚喜的歷史細節和設定。除了電影本身受到喜愛，更多人提到這次活動讓他們第一次感受到「原來聯合新聞網的會員福利這麼實在」。

聯合新聞網表示，讓會員不只有「看新聞」的關係，而是能真實地參與、獲得、享受。（圖片提供／聯合新聞網）

聯合新聞網表示，這次【方城市尋蹤挑戰】活動，以「線上遊戲化互動」結合「線下觀影體驗」，讓會員不只有「看新聞」的關係，而是能真實地參與、獲得、享受。未來將持續推出更多元的會員專屬活動，包含線上活動、異業合作與實體活動，讓更多民眾對成為聯合新聞網會員更有感、獲得更多有價值的回饋。

商品推薦