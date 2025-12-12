快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

服務費都付了才知沒合作！境外餐廳訂位平台惹議 北市法務局發消費警訊

中央社／ 台北12日電
台北市法務局表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害。示意圖／AI生成
台北市法務局表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害。示意圖／AI生成

北市法務局今天表示，有民眾透過境外訂位平台預定餐廳完成支付訂位服務費，卻被餐廳告知未與此平台合作，導致受害，對此發布消費警訊，呼籲民眾注意。

台北市主任消保官林傳健透過新聞資料說，AutoReserve公司位於境外，且平台未在台灣設實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必查證，避免權益受損。

法務局表示，統計至今雖未受理與訂位平台AutoReserve的申訴案，但其他縣市已接獲申訴民眾要取消用餐，而平台不協助聯繫店家或訂位時遭收定金，事後不還退款，才得知此款項為平台收取手續費。

法務局表示，此外媒體近期報導此平台收訂位費實際未與餐廳合作且未完成訂位，經初步查證，此平台為境外公司，在台無營業據點，民眾發生消費爭議，實務難以通知業者出席協商、調解會議，將導致消費權益難獲保障。

法務局表示，受害民眾可先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，如以刷卡付款，可洽發卡銀行申請爭議款。

法務局表示，因此平台若未與餐廳合作恐涉詐欺，民眾可持扣款紀錄、交易畫面、平台宣稱內容等資料報警，協助查明是否涉不法。

法務局表示，國內餐飲業者宜主動檢視有無跟此平台合作，至於被列為合作店家，有多數店家已在官網示警。民眾使用第三方訂位平台前，應先查看評價、詳細確認是否為業者官網系統，訂位後，務必向餐廳確認，以免因資訊落差影響用餐。

法務局表示，民眾於境外平台交易遭遇爭議，可檢附交易紀錄、聯繫紀錄等資訊，循國際組織跨境消費爭議網（eConsumer.gov）尋求救濟。

餐廳 消費者 北市 餐飲業 服務費

延伸閱讀

北市議員籲雙城論壇反映赴陸失聯案 蔣萬安允諾

燒庫錢爆集體收賄 北市殯葬處：主動發掘掌握移廉政署調查

虐打15歲老柯基 北市動保處：送動物醫院驗傷

北市15歲老柯基犬被虐緊急安置 主人下場最重罰7.5萬元

相關新聞

第3次身障權利公約國家報告 衛福部：合理調整入法、強制住院法院同意

我國將聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」國內法化，明年將舉辦國際審查會議，邀國際專家來台評估我國身障者權益推動情況...

吃錯保健品恐傷身！營養師揭5大原則 第1點超多人踩雷

你每天都在吃各式保健食品嗎？營養師方慈聲在Instagram發文提醒，吃保健品並非「越多越好」，關鍵在於「需不需要」以及「劑量是否適當」，而不是種類多寡。她整理出五大原則，幫助民眾正確補充營養。

減肥只要少吃多動就好？營養師曝常見4大壞習慣：不改就下輩子再瘦

現代人愛吃美食，也因此瘦身減重成為人生必要課題，但減肥不是只有少吃多動而已，如果不改掉其他壞習慣的話，想變瘦真的很難。營養師李婉萍在臉書透露幾個現代人很常出現的壞習慣，包括熬夜、吃錯碳水化合物、飲食順序錯誤、不運動，認為如果不改變這些壞習慣，想要減肥真的難上加難。

讓喵星人重獲新生 竹縣動保所19日開放認養29隻品種貓

新竹縣動物保護防疫所今年9月查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，在動保所人員的悉心照顧下，貓...

綠色聖誕市集在新店！裕隆城「未來拾光祭」12月20、21登場 親子放電到永續選品一次到位

今年聖誕節，還在思考帶小孩到哪裡放電？來一場不同凡響的綠色聖誕節！新北裕隆城以「歲末感恩歡慶聖誕」為概念，推出首屆結合美食、手作、親子、永續的「2025未來拾光祭」，12月20至21日於裕隆城後廣場登

福利窄門無解…衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

我國「社會救助法」明訂低收、中低收入戶資格，及相應扶助措施。該法10年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。