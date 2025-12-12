搶救生育率…人工生殖法通過只是第一步 曾啟瑞籲政府要做3件事

行政院昨通過「人工生殖法修正草案」，將受術範圍擴大至成年未婚女性與女同志，未來皆可透過人工生殖成為母親。TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞提醒，法規鬆綁僅是第一步，後續仍需透過政策推動平價住宅、企業托育服務、友善育兒環境，搭配人工生殖醫療補助，使年輕人敢生、能生、願生，為國家打造永續未來。

對於有生育意願的女性陷入「想生卻不能生」的窘境，新版「人工生殖法修正草案」打破法規限制。曾啟瑞提醒，台灣面臨嚴峻少子化危機，要解決「生不如死」的人口問題，法規與時俱進之外，仍需打造友善育兒環境，建議讓年輕人不再為住宅、托育等問題煩惱，再並搭配人工生殖醫療補助，讓年輕人願意成為父母。

內政部統計，截至2025年11月，台灣人口已連續23個月負成長，其中30至39歲適婚年齡的男女約320萬人，其中未婚者高達163萬，占比約一半，關鍵生育年齡的30至34歲女性，有42萬人仍未婚；35至39歲女性中，也有 27萬人未婚。

國發會統計指出，台灣零至4歲幼兒自2015年的105萬人，短短十年間降至今年約70萬人，推估2035年可能剩下56萬人；目前台灣工作人口需扶養的老年人口比（扶老比）已達 29.29%，預估2040年將突破50%，等同每2名工作者須扶養1名長者，對年輕世代形成沉重負擔。

曾啟瑞表示，每年新生兒數持續遞減，自2021年15.7萬人，2023年驟降至13.4萬人，今年更恐跌破12萬，若不盡速挽救「生不如死」的頹勢，未來勞動人口將快速萎縮、政府稅收衰退、社會扶養壓力急遽升高，不僅引發嚴重社會問題，更會讓使國家完全喪失競爭力。

年輕世代不婚、不生，多因經濟負擔沉重及育兒支持不足。曾啟瑞說表示，政府應優先解決高房價問題，透過加速盤點國有閒置土地、興建足量社會住宅，以平價實惠的租金優先提供新婚家庭承租，保障至少20年租期且不得轉租與轉售，20年後可擁有房屋所有權，保障基本居住權，年輕家庭自然更願意生兒育女，同時政府也可獲得租金收入，打造雙贏政策。

此外，台灣托嬰、托幼資源不足，當前私托費用昂貴、公托則僧多粥少，讓許多新手父母倍感壓力。曾啟瑞分享，以他曾服務的台北榮總，即注意員工托育需求，開辦機構附設幼托，使員工子女可就近、安心且可負擔地接受照顧。

曾啟瑞建議，政府可透過行政命令，推動一定規模企業，例如3000人以上企業，提供職場托育服務，既能減輕在職家長的負擔，也是企業在 ESG 實踐上的重要示範。同時，也可協助社區建立「小規模托兒互助模式」，整合公私資源，共同打造友善育兒網絡。

曾啟瑞指出，打造職場友善育兒環境是企業的共同責任，TFC即提供育兒員工可選擇彈性工時，使職場媽媽能兼顧育兒與工作，不僅讓員工無須在職涯與生育之間二選一，也能留住企業珍貴的人力與人才，創造雙贏。

曾啟瑞說，醫療科技與技術發展常走在法規之前，樂見行政院推動人工生殖法修法，順應社會變遷並保障未婚女性與同志的生育權，並且在晚婚、晚孕的世代趨勢下，台灣具國際頂尖水準的人工生殖醫療技術，能協助更多女性實現成家的夢想，建議政府未來可進一步擴大生育補助，降低不孕夫妻與求孕女性的負擔，並加速健全育兒支持政策。

