從急診到長照 台中市積極打造「醫學中心等級市立醫院」

聯合報／ 記者蘇湘雲／ 台中即時報導
台中市立老人復健綜合醫院開幕於十二月六日開幕，立法院副院長江啟臣（右三）、立委黃健豪（左三）、何欣純（右一）以及楊瓊瓔（左一）出席。記者黃仲裕／攝影
台中市立老人復健綜合醫院開幕於十二月六日開幕，立法院副院長江啟臣（右三）、立委黃健豪（左三）、何欣純（右一）以及楊瓊瓔（左一）出席。記者黃仲裕／攝影

12月6日，台中市立老人復健綜合醫院於台中市北屯區盛大開幕，為台中市首家市立醫院，同時也為北屯區31萬人帶來新的醫療、照護希望。

台中市立老人復健綜合醫院院長張坤正表示，該院採用「醫養合一」於同一院區模式，核心目標為「救腦、救心、救急、救命」，更導入AI影像判讀系統、生成式AI照護機器人等尖端科技，期待這些創新模式成為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」，並成為國際級的標竿、典範。

臺中市立老人復健綜合醫院由台中市政府委託財團法人中國醫藥大學興建、營運，以BOT模式進行，園區占地4.88公頃，包含老人暨綜合醫療大樓、社區健康大樓、復健長照大樓及行政暨宿舍大樓等建築，全院配置急性一般病床499床、住宿與綜合型長照床共300床與60人日照服務量能，合併其他特殊床位共達 1,427 床，提供從急性醫療、慢性照護到長照服務等一站式完整、全方位照護，打造「全齡全程、醫養合一」的照護模式。

導入智慧建築、黃金級綠建築與低碳規劃，創立永續、環保典範

「為何選擇中國醫藥大學為該院掌舵團隊？」台中市政府衛生局局長曾梓展表示，建案在投標之時，中國醫藥大學因有「將智慧醫院從銀級提升至黃金級」的能力而獲得評委肯定，目前，該院建築已導入智慧建築、黃金級綠建築與低碳的規劃，且「醫養合一」模式的推行，不僅領先全台，這樣的創新思維，結合醫療、長照的營運規模，也是獨步全球。

張坤正指出，該院聚焦「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」三大核心理念，所提供的醫療服務以「救腦、救心、救急、救命」為重點，因此急重症團隊包含多位神經內外科、心內、心外、外傷等專科醫師，搭配AI影像判讀系統，可針對腦中風、心肌梗塞、嚴重創傷等急重症進行治療，以爭取更多黃金救治時效，此外，該院也引進生成式AI照護機器人「愛寶」，減少護理師的工作負擔，提升照護效率與品質。

在救命方面則以癌症治療為主，治療選項包括達文西手術、化療、標靶、免疫與放射治療等，並與中國醫藥大學附設醫院質子治療中心合作，提供更高端治療選項。

全齡醫療、照護服務，細心守護在地民眾

「在家附近有醫院真好，看醫師終於不用擠到市區…」張坤正也觀察到，臺中市立老人復健醫院的服務範圍，不僅限於台中市北屯區，也含括太平、大里、潭子、豐原及山區等地區，人口數達70萬人，當地民眾就醫時，除了交通往返時間大幅縮減，也降低病情延誤風險，因此有了上述回應，當醫院開始營運，也補足偏遠地區的醫療需求，病患可以有效分流，市區醫院的急重症壅塞情況也可緩解。

張坤正指出，台中市北屯區屬於新興人口區，小兒、產婦的醫療需求都比較高，因此該院所提供的醫療服務從小兒急診、婦產科到高齡照護，皆面面俱到，這樣的全齡醫療服務，希望可以嘉惠更多民眾，而該院定位為「醫學中心等級市立醫院」，目前已試營運兩個月以上，計畫明年申請為地區教學醫院，逐步朝向醫學中心等級醫院的目標邁進，並與國際醫療照護趨勢並駕齊驅。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海出席台中市立老人復健綜合醫院開幕。記者黃仲裕／攝影
臺中市立老人復健綜合醫院院長張坤正表示，臺中市立老人復健綜合醫院的醫療服務以「救腦、救心、救急、救命」為重點，未來將努力朝「醫學中心等級市立醫院」目標邁進。記者黃仲裕／攝影
衛福部長石崇良於十二月六日出席台中市立老人復健綜合醫院開幕。記者黃仲裕／攝影
臺中市政府衛生局局長曾梓展表示，臺中市立老人復健綜合醫院的「醫養合一」於同一院區模式領先全台，希望可以成為全台標竿、典範。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右起）、立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、何欣純以及楊瓊瓔於十二月六日出席台中市立老人復健綜合醫院開幕。記者黃仲裕／攝影
