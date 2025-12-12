第3次身障權利公約國家報告 衛福部：合理調整入法、強制住院法院同意

我國將聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」國內法化，明年將舉辦國際審查會議，邀國際專家來台評估我國身障者權益推動情況，衛福部12月10日正式發布CRPD第三次國家報告，公布政府2020年製2024年逐步落實CRPD成果，包括政策納入合理調整，發布「各機關研訂合理調整之原則」等指引，並修正「精神衛生法」，強制住院改為需由法院裁定，強化精障者權益保障。

近年我國將合理調整規定納入各項法規，陸續發布「各機關研訂合理調整指引之原則」、「身心障礙者就業服務合理調整指引手冊」、「身心障礙候選人參與公辦政見發表會合理調整參考指引」等，在各領域積極保障身心障礙者個別障礙需求；2022年修正精神衛生法，將強制住院許可改由法院裁定，並導入參審制度，朝向保障精神病人自由與人身安全之方向邁進。

衛福部表示，2022年出版「台灣易讀參考指南」，引領各機關於災防、教育、就業、就醫、金融保險、文化觀光等領域出版易讀資訊，讓心智障礙者獲得資訊平權；2024年建置手語視訊轉譯服務中心，透過公私部門合作，解決聽覺或語言障礙者透過傳統電話進行的一般性日常生活需求。另，為保障身障者於社區自立生活，政府推動無障礙環境，布建長照資源、身障者個人照顧等服務。

各項社區自立生活保障措施，居家照顧、生活重建、社區居住、日間照顧、家庭托顧、自立生活支持等服務涵蓋率自2020年的39.28%成長至2024年56.29%，身心障礙者家庭照顧者支持服務據點自2020年31處成長至2024年48處。另為主動發掘有照顧負荷之身心障礙家庭，自2023年篩檢高照顧負荷家庭，進行訪視並銜接至身心障礙者服務中心持續追蹤及連結家庭照顧者支持服務。

衛福部指出，本次國家報告已針對第二次國際審查中，國際專家提出的結論性意見逐一檢視，並具體提出短、中、長期共472項具體行動，實施形況每半年由行政院身障權益推動小組追蹤，並對外公告，目前已有375項達標，其餘中、長程行動，將由各部會持續推動落實。本次國家報告，於北、中、南、東各區辦理11場審查會議，由民間團體及專家等，提供意見促進對話。

CRPD第三次國家報告電子檔已上傳至CRPD資訊網，民眾可下載閱覽。

