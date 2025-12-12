導演陳聖元紀錄片充滿人文關懷 看見不一樣的臺灣融合力量

採訪影片請看影片連結

圖／剛入籍臺灣的新銳導演陳聖元以紀錄片見長，作品聚焦移民，善於捕捉日常細節中的情感變化，展現強烈的人文關懷。(圖由導演陳聖元提供)

導演陳聖元（Martin Rustandi）繼《逆者》後第二部紀錄長片，溫馨描述一個關於「家」與「家人」的故事《新來的小朋友》，是一部綻放臺灣「新」力量題材陽光、活力萌發的紀錄電影。

《新來的小朋友》正向展現臺灣新住民的成長、學習與生活，也側寫家庭與學校的教育，連續獲選2025桃園電影節、世界民族電影節等兩大電影節觀摩放映，除才華橫溢的主角Zane大受觀眾喜愛，電影更促進了臺灣與印尼觀眾的理解與對話。

《新來的小朋友》片中的主角Zane 自小生長在臺灣，並在雙重文化中長大。他從小自認是一個臺灣人，卻隨著年齡的增長，開始對自已身份產生了好奇。他服務於非政府組織（NGO）的媽媽Ela，經常協助來自印尼、菲律賓、越南等地的移住者，協助安頓他們在臺灣的生活。在大學教書的爸爸 Ricky，則一邊忙於教學和學術研究，一邊以自身經驗引導 Zane 面對多元文化的成長。他們都想讓 Zane 知道：這不僅是身份的認同，更是一種生活的選擇…。

同時擁有印尼與臺灣文化背景的導演陳聖元，作品中常見跨文化、移民、身份認同等議題探討。他費時七年拍攝的首部電影《逆者》（The Road Less Traveled），描述由金融業轉向職業格鬥選手的人生轉折，影片跨越臺灣、泰國、中國、新加坡、馬來西亞等地拍攝，除曾獲「CNEX華人紀錄片提案會」最佳提案獎等三座大獎，更受到東亞及國際影壇的重視。

陳聖元的作品常帶有強烈的家園記憶與情感，同時關注「邊緣與跨界身份」、「文化衝突與融合」等議題。《新來的小朋友》是他聚焦在臺印尼裔家庭、移工子女的文化認同與生活的最新作品，劇情除強化臺灣新住民社群的存在，更加深臺灣與東南亞文化與情感的連結。全片對於移鄉生活、身分認同，語言與文化的歸屬，以及家庭情感的維繫與探索，都讓人感同身受。最可愛的是，片中主角Zane的童言童語：「臺灣上公廁不用付錢」、「有爸媽的地方就是家」等，瞬間吸引觀眾貼近他的成長世界，感受這股正挹注在臺灣社會的「新」力量。

