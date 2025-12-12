48歲油漆工顱內出血併發水腦症 醫揭臨床症狀籲「把握治療黃金期」

頭部外傷後不是沒開刀就沒事，高雄市48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，醫師評估血塊不大，採保守治療觀察，等待自行吸收痊癒，未料數日後病情急轉直下，出現嗜睡、意識不清等症狀，送醫後才發現，危及生命與神經功能並非出血，而是隨後併發的水腦症，所幸及時手術，術後恢復狀況良好。

該名男子送抵高雄市立民生醫院急診時，已呈現明顯意識改變，經腦部電腦斷層檢查發現腦室異常擴大，確診為水腦症，神經外科團隊評估後，立即送進開刀房做腦室腹腔分流手術，置放引流管，將過多的腦脊髓液導入腹腔吸收，成功解除腦部壓迫，術後患者意識逐步清楚，行動能力明顯改善。

民生醫院神經外科主治醫師陳志豪指出，患者為油漆工，先前於外院住院治療頭部外傷，當時並未達到需立即開刀的程度，但頭部外傷後腦部變化並非一次性事件，後續仍可能因腦脊髓液循環受阻，引發水腦症。

他強調，水腦症常被誤認為一般顱腦損傷後遺症，若未及時發現，長期腦室擴張恐導致不可逆的神經功能受損。

陳志豪說，水腦症臨床表現包括嗜睡、意識變差、記憶力下降、步態不穩，甚至大小便功能異常，若僅以為是腦傷後恢復不佳而延誤就醫，可能錯失治療黃金期，透過電腦斷層或磁振造影追蹤腦室變化，有助於早期診斷，適時進行腦脊髓液分流手術，能有效改善神經功能與生活品質。

該名男子術後病情穩定，出院後回歸正常生活，半年追蹤顯示腦室大小已恢復正常，順利重返職場，他感性表示，若非及時接受手術，恐怕人生就此改變，現在彷彿獲得重生。

民生醫院表示，院方持續強化急診與神經外科急重症醫療量能，此案例提醒民眾頭部外傷即使初期未需開刀，後續若出現嗜睡或意識改變，務必提高警覺，及早就醫，避免延誤造成長期神經損害。 高雄市一名48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，原先穩定自行吸收痊癒，卻因水腦症緊急動刀搶救。圖／民生醫院提供 民生醫院神經外科主治醫師陳志豪。圖／民生醫院提供

