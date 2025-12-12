快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

48歲油漆工顱內出血併發水腦症 醫揭臨床症狀籲「把握治療黃金期」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市一名48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，原先穩定自行吸收痊癒，卻因水腦症緊急動刀搶救。圖／民生醫院提供
高雄市一名48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，原先穩定自行吸收痊癒，卻因水腦症緊急動刀搶救。圖／民生醫院提供

頭部外傷後不是沒開刀就沒事，高雄市48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，醫師評估血塊不大，採保守治療觀察，等待自行吸收痊癒，未料數日後病情急轉直下，出現嗜睡、意識不清等症狀，送醫後才發現，危及生命與神經功能並非出血，而是隨後併發的水腦症，所幸及時手術，術後恢復狀況良好。

該名男子送抵高雄市立民生醫院急診時，已呈現明顯意識改變，經腦部電腦斷層檢查發現腦室異常擴大，確診為水腦症，神經外科團隊評估後，立即送進開刀房做腦室腹腔分流手術，置放引流管，將過多的腦脊髓液導入腹腔吸收，成功解除腦部壓迫，術後患者意識逐步清楚，行動能力明顯改善。

民生醫院神經外科主治醫師陳志豪指出，患者為油漆工，先前於外院住院治療頭部外傷，當時並未達到需立即開刀的程度，但頭部外傷後腦部變化並非一次性事件，後續仍可能因腦脊髓液循環受阻，引發水腦症。

他強調，水腦症常被誤認為一般顱腦損傷後遺症，若未及時發現，長期腦室擴張恐導致不可逆的神經功能受損。

陳志豪說，水腦症臨床表現包括嗜睡、意識變差、記憶力下降、步態不穩，甚至大小便功能異常，若僅以為是腦傷後恢復不佳而延誤就醫，可能錯失治療黃金期，透過電腦斷層或磁振造影追蹤腦室變化，有助於早期診斷，適時進行腦脊髓液分流手術，能有效改善神經功能與生活品質。

該名男子術後病情穩定，出院後回歸正常生活，半年追蹤顯示腦室大小已恢復正常，順利重返職場，他感性表示，若非及時接受手術，恐怕人生就此改變，現在彷彿獲得重生。

民生醫院表示，院方持續強化急診與神經外科急重症醫療量能，此案例提醒民眾頭部外傷即使初期未需開刀，後續若出現嗜睡或意識改變，務必提高警覺，及早就醫，避免延誤造成長期神經損害。

高雄市一名48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，原先穩定自行吸收痊癒，卻因水腦症緊急動刀搶救。圖／民生醫院提供
高雄市一名48歲男子因工作時不慎頭部外傷，顱內出血，原先穩定自行吸收痊癒，卻因水腦症緊急動刀搶救。圖／民生醫院提供
民生醫院神經外科主治醫師陳志豪。圖／民生醫院提供
民生醫院神經外科主治醫師陳志豪。圖／民生醫院提供

神經外科 意識 手術

延伸閱讀

切除9公分瘤！25歲孕媽乳房重建 台中榮總跨團隊助她完整迎子

乳癌機器手臂微創手術 日本專家訪新光醫院取經

家醫、外科可做醫美手術 石崇良：傾向移除或採雙專科共同訓練模式

婦罹乳癌原需2次手術 新光醫院微創機械手臂1次搞定、48小時出院

相關新聞

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

今年入冬第一波大陸冷氣團即將南下，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，周日起大陸冷氣團影響，周日至下周一最冷。今明兩天降雨還...

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

冷氣團發威，合歡山高海拔路段近日結冰風險大幅增加，公路局今天宣布，12月13至15日將視天候啟動台14甲線雪季機動管制，...

首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

今年冬天首波大陸冷氣團，明晚報到。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，中部以北及東半部全天涼冷，南部日夜溫差較...

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸...

遏止「假登山真賞櫻」 明年武陵農場賞櫻季祭管制措施

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處將針對進入武陵地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。