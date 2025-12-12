本季流感病毒株出現K分支變異　專家呼籲民眾提高防疫警覺

高風險者可與醫師討論後，選擇具交叉保護力及延長保護期流感疫苗 提升自身保護力

國際衛生組織(WHO) 12月10日公布季節性流感國際情勢分析，目前全球範圍內A型(H3N2)流感變異病毒「K分支｣的流行迅速上升。自2025年8月起，在澳洲和紐西蘭K分支變異病毒尤為明顯，在過去幾個月中，已在超過34個國家被檢出。

依據疾管署公布2025年第45週之台灣流感速訊1之監測資料顯示，A型流感「K分支」與ＷＨＯ建議施打A型(H3N2)流感病毒株，在抗原性上存在明顯差異，即病毒株發生變異。依據ECDC基因定序結果，目前以A型流感H3N2的變異株「K分支」為主流病毒株，比例高達91.3%。致使臨床大部分病例呈現不同於WHO建議之流行株的病毒特徵，可能使本季突破性感染(即接種疫苗後仍遭感染的情況)增加。專家呼籲高風險民眾應該積極預防並提高防疫警覺。

圖／shutterstock提供

當「K分支｣為主流變異病毒株時，原本施打或將施打的流感疫苗保護力是否會受影響?

感染醫學會張峰義理事長表示，A型流感病毒本身具有高度變異性，每年都可能出現抗原漂移（Antigenic Drift），即所謂的病毒株變異。以2025年為例，疾管署監測台灣7月份K分枝變異病毒的比例為30.8% ； 11月份已經攀至91.3%。面對病毒株變異時，原本施打的流感疫苗是否仍具效力，或仍未接種疫苗的民眾，該如何選擇疫苗，引發近期廣泛討論。

病毒變異時，哪一種流感疫苗具有「交叉保護力」?

國內上市流感疫苗製程技術不同，對於病毒株抗原變異是否具有交叉保護力也不盡相同。面對病毒變異，該考慮的是，施打的流感疫苗是否具有交叉保護效力?

張峰義理事長說明，一般而言，新一代「佐劑型」及「鼻噴式」流感疫苗較傳統流感苗較具有交叉保護力的額外好處。若要對變異病毒株有效，流感疫苗必須具備兩大功能。第一必須能夠「辨識」已經產生變異的病毒，第二必須產生「不同種類且足夠數量」的抗體或免疫細胞，進而能中和或吞噬變異病毒。

第一功能:「辨識變異病毒」，有無添加「佐劑」為關鍵

根據文獻指出，添加佐劑，可以大幅提升辨識病毒最具變異的頭部(HA1)位置的能力，相較沒有添加佐劑高出9倍2。辨識變異病毒能力大幅提升，能更有利於啟動自體免疫反應。

第二功能: 必須產生「不同種類且足夠數量」的抗體或免疫細胞，有無添加「佐劑」為關鍵

根據文獻指出，添加佐劑，能強化抗原呈現（Antigen Presentation Enhancement），使其細胞更加成熟活耀，繼而在淋巴結內使免疫的B細胞及T細胞產生大量且不同種類的抗體，進而有效與變異的病毒進行中和與吞噬，才能達到在病毒株變異時，產生有效的保護。

另一種「鼻噴式」流感疫苗作用機轉不同，使用的是「整顆活性減毒的病毒株」，包含血球凝集素（HA）、神經胺酸酶（NA）及其他結構蛋白。「噴整顆病毒，免疫反應比較廣。」會讓身體產生三重免疫反應，同時啟動黏膜抗體、血清抗體與 T 細胞記憶，如同「前線中央聯手」保護機制。

過往A(H3N2)型病毒變異的年度，當年流感疫苗是否具有保護效力?

張峰義理事長進一步說明，在以往A(H3N2)型病毒產生變異的流感季，臨床實證醫學上有許多相關的研究。以2016至2017流感季時發生 A(H3N2) 病毒株變異時為例，實驗3證實「佐劑型」流感疫苗仍可提供交叉保護力。另一實驗4證實「佐劑型」及「重組型」疫苗效價顯著高於傳統流感疫苗，能提升 A(H3N2) 病毒的交叉保護力。「鼻噴式｣流感疫苗也可減少兒童流感急診及住院的風險。

A型流感病毒株H3N2變異的時候，高風險民眾該如何選擇疫苗？

感染症醫學會張峰義理事長指出，選擇疫苗時可考慮具「交叉保護力」及 「延長保護期」的流感疫苗施打。當病毒變異時，重點在於疫苗能否誘發：更高的抗體量、更多樣化的抗體、更強的 T 細胞反應，這些因素有助於彌補病毒突變造成的保護下降，亦即選擇能提供「交叉保護力」的疫苗更能提升保護力。

流感全年化趨勢，面對疫苗保護空窗期，選擇新一代「佐劑型」及「鼻噴式」流感疫苗，較傳統流感苗較具延長的保護力效果。傳統流感疫苗的保護期一般約為6個月，新一代「佐劑型」及「鼻噴式」流感疫苗保護力可以延長至8至12個月，保護效果更持久。

面對流感等具高變異性病毒，選擇免疫加強型疫苗能提供更強、更廣、更持久的免疫保護，並在病毒因突變而與疫苗株不完全匹配時，仍展現顯著的防護優勢。因此在流感變異明顯的季節或疫情波動期，請高風險民眾與醫師討論後，選擇更適合病毒變異流感季、更具有韌性及保護力的流感疫苗策略。

本資訊僅供衛教參考，疫苗接種效果因人而異，詳細接種建議與風險請諮詢專業醫療人員。

圖／范慧珍提供

