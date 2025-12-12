減肥只要少吃多動就好？營養師曝常見4大壞習慣：不改就下輩子再瘦

現代人愛吃美食，也因此瘦身減重成為人生必要課題，但減肥不是只有少吃多動而已，如果不改掉其他壞習慣的話，想變瘦真的很難。營養師李婉萍在臉書PO影片透露幾個現代人很常出現的壞習慣，包括熬夜、吃錯碳水化合物、飲食順序錯誤、不運動，認為如果不改變這些壞習慣，想要減肥真的難上加難。

李婉萍指出第一個壞習慣就是「熬夜」，現在3C產品盛行，很多人喜歡睡前看手機，甚至熬夜追劇、滑手機到凌晨，睡不好就容易瘦不下來，因此她建議提早30分鐘上床睡覺，晚餐也要少油、少鹽，就可以幫助更容易入睡，還可以瘦身。

此外，一提到減肥，很多人除了運動以外就是戒碳水，結果卻狂喝珍珠奶茶來療癒心情。李婉萍建議可換成優質碳水，例如馬鈴薯、地瓜、糙米。不僅如此，飲食順序也很重要，有人早餐、午餐都吃茶葉蛋、水煮蛋，但一到晚上就狂嗑牛排，宵夜還來份鹽酥雞，這樣根本就是在「養小腹」，李婉萍表示可以調整順序，早餐吃得飽、午餐吃得好，晚餐則吃得清爽一點。

想瘦就要動，但很多人動得少，甚至不想運動，李婉萍直言減肥除了要管住嘴巴，還要動動身體，因此建議每天多走1000步，就可以看到效果了。最後她表示，減肥不是靠忍耐來控制口腹之慾就好，而是要改變習慣，如果壞習慣不改，想減肥真的就等下輩子。

