香蕉恐「偷走」果昔營養…專家曝數據差了84％：建議改搭它們

聯合新聞網／ 綜合報導
「韋恩的食農生活」提醒，一根香蕉恐偷走果昔的營養。 示意圖／ingimage
臉書粉專「韋恩的食農生活」提醒，喝果昔想補充多酚時，配方非常關鍵。最新研究顯示，一根香蕉就可能讓莓果中的黃烷醇吸收量下降高達84％，顯示食材搭配會大幅影響營養利用率。

香蕉含高量多酚氧化酶，降低吸收率

UC Davis的研究發現，香蕉含有多酚氧化酶（PPO），這種酵素會降低黃烷醇的生物利用率，也就是人體實際能吸收的量。實驗中，受試者喝含香蕉的果昔後，體內吸收的黃烷醇比對照組少了84％。研究指出，這並非香蕉本身不好，而是用途不同：若目標是補黃烷醇，就不應加入香蕉。

補黃烷醇的建議搭配

想增加黃烷醇攝取，可選擇低PPO食材，如鳳梨、柳橙、芒果或優格，而香蕉則適合與一般水果搭配，但不適合與高黃烷醇食材一起打。韋恩強調，果昔不是隨便混合就好，想喝對營養，配方非常關鍵。

可可多酚與記憶力

韋恩特別在留言區補充文章，指出黃烷醇（flavanols）除了心血管與抗發炎功效，也能快速提升記憶力。日本芝浦工業大學的研究發現，黑巧克力中的黃烷醇攝取後約一小時，可引發海馬迴中正腎上腺素急速上升，進而加強短期到長期記憶轉換。這個效果並非靠消化吸收，而是透過「苦味與澀味 → 感覺神經 → 大腦」的快速路徑，能在學習前短時間內提升警覺與記憶力。

黑巧克力攝取建議

研究建議，如果需要提升記憶力，可在讀書、簡報或開會前一小時，攝取70％以上黑巧克力20〜30克（約3〜4小格），避免高糖牛奶巧克力或白巧克力。黑巧克力的腦力提升效果來自多種成分協同作用，包括可可鹼提供溫和提神，苯乙胺促進愉悅感，色胺酸維持專注與情緒穩定。

香蕉 巧克力

