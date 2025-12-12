吃錯保健品恐傷身！營養師揭5大原則 第1點超多人踩雷
你每天都在吃各式保健食品嗎？營養師方慈聲在Instagram發文提醒，吃保健品並非「越多越好」，關鍵在於「需不需要」以及「劑量是否適當」，而不是種類多寡。她整理出五大原則，幫助民眾正確補充營養。
一、一種營養素來自一種保健品
方慈聲強調，每種營養素建議只需從一種保健食品取得即可，避免同時服用多種相同功效的產品，以免造成不必要的負擔或重複攝取。
二、保健食品一定要搭配水
服用保健品時，請務必用水送服，切勿以咖啡、茶或果汁替代。方慈聲特別提醒：「真的不要用其他飲料替代水！」這樣才能確保吸收效果與安全。
三、選對時間吃，效果加倍
保健食品的吸收與服用時間密切相關。水溶性維生素如B群、維生素C，以及鈣片建議飯前服用；脂溶性維生素如A、D、E、K，以及魚油、葉黃素則應飯後服用；益生菌則建議空腹服用，早上起床或睡前都可以。
四、確認劑量是否合適
方慈聲建議查看保健品瓶身上的「每日參考值百分比」，這個百分比是依照衛福部營養素建議量計算。只要不超過標示的百分比，即可安全食用。
五、來路不明或過期產品千萬別吃
最後，方慈聲提醒民眾，來路不明、過期或變質的保健食品絕對不要服用。只有對應需求、吃對時間、控制劑量，保健品才能真正發揮對健康的幫助。
