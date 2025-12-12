逾75%癌友罹病仍工作 癌團盼訂友善職場指引 勞動部承諾研議

隨癌症治療進展，病友罹癌後康復可能性提高，須回歸工作職位與正常生活。癌症希望基金會今天揭露「2025癌友就業現況調查」，逾7成5癌症病人持續工作，但反應職場不友善、勞資溝通有困境，盼政府訂定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，並將癌友支持制度納入企業SDGs指南，癌友友善納入健康職場自主評核與獎項。

癌症希望基金會調查所服務癌症病友逾400人，平均年齡47歲，平均工作年資22年，目前就業情況75.7%癌友罹癌後仍在就業，60.2％從事正職工作；98%病友需要企業提供休假、薪資與保險等癌友友善制度，但實際僅48%企業提供；92%病友需要彈性工時、居家辦公等工作重新安排，但只有47%企業提供這類調整措施。

癌症希望基金會倡議部主任蔡士敏表示，勞動部應訂定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，也應鼓勵大型企業SDGs指南中，加入癌友友善措施，並透過健康職場平和獎項，鼓勵企業提供癌症病人友善溝通措施。勞動部日前已訂定身障者「合理調整」行政指引，盼癌症病人職場友善措施，可參考這項架構，內容應涵蓋實際案例、勞資溝通、身體狀況評估、各癌別副作用等，有效幫助雇主及勞工。

政治大學勞工所教授劉梅君表示，我國罹癌人數增加，同時勞動力短缺，企業須重視癌友友善環境，才能達到雙贏，雇主多認為其職責是經營企業，員工罹癌與自身無涉，但許多職業從業人員暴露致癌因子，才導致罹癌，即使職場環境中沒有明顯致癌因子，我國受僱者普遍面臨高壓、高工作負荷情況，導致心理狀態不佳，增加罹癌風險，「癌症發生與職場脫不了關係。」

立委王正旭說，據最新癌症登記報告，107至111年間，我國癌症5年存活率已達62.5%，與96至100年僅53.2%相比，已增加9.7%存活率，許多癌症及早發現、妥善治療，五年存活率可達8成以上，相信未來隨癌症醫療技術進步，加上我國推動公費癌症篩檢，罹癌病友存活率會愈來愈高，已讓癌症從過去的絕症，轉變為可以治癒、共存的疾病，如何協助癌友生活與工作，政府須加強協助。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，勞動部已有員工協助方案，鼓勵企業透過教育訓練，蒐集企業如何友善對待罹癌員工案例，並加強推廣，至於是否訂定指引，將帶回勞動部內部研議參考；勞動部職安署副署長李文進則表示，將研議把罹癌勞工權益保障，納入企業SDGs指引，盼樹立標竿讓不同企業間彼此學習。 勞動部職安署副署長李文進則表示，將研議把罹癌勞工權益保障，納入企業SDGs指引，盼樹立標竿讓不同企業間彼此學習。記者林琮恩／攝影 政治大學勞工所教授劉梅君（右）表示，我國罹癌人數增加，同時勞動力短缺，企業須重視癌友友善環境，才能達到雙贏。圖左為立委王正旭。記者林琮恩／攝影 癌症希望基金會倡議部主任蔡士敏表示，勞動部應訂定「罹癌勞工職場溝通協調指引」，也應鼓勵大型企業SDGs指南中，加入癌友友善措施，並透過健康職場平和獎項，鼓勵企業提供癌症病人友善溝通措施。記者林琮恩／攝影

