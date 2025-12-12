公費新冠疫苗庫存134.4萬劑 明年元旦全民接種 12歲以下選莫德納

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新冠疫苗明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。疾管署發言人林明誠表示，國內公費新冠疫苗庫存充足，共計134.4萬劑，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力，滿12歲以上民眾可擇任一種廠牌疫苗接種，6個月以上至11歲兒童僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）12月9日會議討論，決議自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。

林明誠說，現在新冠疫情雖然在低點波動，預估明年5月會再流行，考量未來連續假期、春節出國等人潮交流，加上打完疫苗仍須兩周產生抗體，國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌新冠疫苗，對主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，效價也可維持半年。

外界普遍認為今年新冠施打狀況不佳，林明誠解釋，今年學生未全面接種，因此以總數來看，施打狀況比去年少一些，不過65歲以上接種人次約93.3萬，較去年同期的71.4萬增幅30.7%；50至64歲接種人次約40.8萬，較去年同期的34.5萬增幅18.3%。

疾管署指出，國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報已降至與流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其65歲以上及具慢性病等高風險族群更應注意，為保護家中長輩與幼兒，自明年1月1日起全家都可接種新冠疫苗，記得全家一起接種，保護家人及自身健康。

疾管署提醒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾盡早前往合約院所接種，減少感染及相關併發症發生風險。

今年約有2700家接種新冠疫苗的合約院所，國內公費新冠疫苗庫存充足，共計134.4萬劑，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

