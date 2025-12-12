快訊

腹痛暈眩藏致命危機 51歲婦罕見卵巢癌破裂大出血險喪命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師魏沛秝說，「卵巢成年型粒層細胞瘤」極為罕見，被稱為婦女的沉默殺手。圖／長安醫院提供
醫師魏沛秝說，「卵巢成年型粒層細胞瘤」極為罕見，被稱為婦女的沉默殺手。圖／長安醫院提供

腹痛暈眩竟潛藏致命危機！台中一名51歲婦人因下腹痛及暈眩到長安醫院急診，檢查發現腹腔大量內出血，並有直徑超過10公分的腫瘤。長安醫院婦產科醫師魏沛秝緊急手術切除後送化驗，竟是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

魏沛秝說，微創腹腔鏡手術發現患者右側卵巢扭轉合併破裂出血，先是引流高達2400cc的內出血，幾乎是人體總血量的一半，緊接著切除破裂出血的卵巢的腫瘤，成功穩住患者生命徵象。後續病理報告證實，該腫瘤為發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

魏沛秝指出，「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬於低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛。部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。

魏沛秝強調，相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，因此極難早期發現，死亡率也高於子宮頸癌，因此被稱為「婦女的沉默殺手」。

魏沛秝提醒，目前卵巢癌的成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」是卵巢癌的高風險因子。建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。

