冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

冷氣團發威，合歡山高海拔路段近日結冰風險大幅增加，公路局今天宣布，12月13至15日將視天候啟動台14甲線雪季機動管制，提醒駕駛非必要勿上山，上山車輛需備妥雪鏈、注意行車安全。

受冷氣團與水氣影響，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K高海拔路段近日有高機率出現路面結冰，且冰層不易消融。公路局表示，12月13日至15日將視實際天候與路況，不排除啟動機動性交通管制，可能採取限掛雪鏈通行、預警封路等措施，提醒駕駛務必提前注意天候並做好行前準備。

公路局指出，高山氣候變化快速，合歡山周邊路段常在夜間或清晨結冰，是近年山區事故主因之一。依「115年合歡山雪季公告」規定，只要路段出現降雪、積雪或結冰情形，甲乙類大客車、超過3.5噸大、小貨車，以及各類機、慢車（含大型重機）均禁止進入管制區域，執法將依現地狀況即時調整。

除了配合管制，公路單位也再次提醒雪季行車風險高，務必隨車攜帶雪鏈、降低速度、保持車距，避免深夜上山並留意落石與邊坡融冰。由於部分駕駛沒有雪鏈仍硬闖，曾造成雪地打滑阻礙通行，公路局強調將加強勸導與取締。

對於提前公告雪季機動管制，遊客對於合歡山看雪有了更多期盼，但因為不熟悉雪地開車和裝備不足，雪季期間車輛拋錨、滑胎、擦撞等小事故頻繁，資深追雪遊客也提醒民眾，上山賞雪事前務必做功課、自備雪鏈，「沒有雪鏈就不要害人，也不要害自己。」

公路局提醒，用路人應持續收聽警廣FM945、注意路側可變資訊看板（CMS），或透過「幸福公路APP」及「智慧化省道即時資訊服務網（168）」掌握最新路況。也可撥打公路局用路人服務中心0800-231-035及本分局0423715030查詢。公路局呼籲，雪季期間山區路況瞬息萬變，非必要勿前往，確保行車安全最重要。 冷氣團報到，合歡山公路路面結冰機率大增，公路局宣布，13日到15日不排除機動管制車輛。圖／仁愛警分局提供

