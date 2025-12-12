首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周日至下周一清晨最冷。圖／中央氣象署提供
周日至下周一清晨最冷。圖／中央氣象署提供

今年冬天首波大陸冷氣團，明晚報到。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，中部以北及東半部全天涼冷，南部日夜溫差較大。周日到下周一清晨是最冷的時候，留意保暖工作，「冬衣、大衣準備好，周末要派上用場」。下周一白天因太陽照射，高溫回升，因此日夜溫差大，留意溫度調整穿著。

今明兩天水氣偏多，氣象署說，桃園以北、東半部有局部短暫雨，尤其北海岸、宜蘭及大台北山區陰雨，易有局部大雨。明天新竹地區及苗栗至嘉義山區也有局部雨。

氣象署表示，周日至下周一冷氣團影響，明顯降溫。周日中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷。下周一清晨將達到最冷，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12至14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14至17度。好消息是天氣逐漸轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、周日的中部以北山區有零星雨。

此外，氣象署表示，海邊強風大浪，海邊活動注意安全 。高山路況方面，明晚至周日中部以北3500公尺左右或以上高山路面結冰、零星降雪，行車留意。

