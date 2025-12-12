快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新冠疫苗明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。報系資料照
新冠疫苗明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。報系資料照

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2周才有完整保護力，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，擴大接種對象，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

新冠疫苗今年未開放全民接種，自10月1日開始分2階段施打，僅限於65歲以上長者等高風險族群。疾管署十二月九日舉行記者會說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第49周新冠門急診就診計1102人次，較前一周下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

今年10月起，累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占80%為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

不過，疾管署考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加12月9日會議討論，決定明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。

現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種；滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種Moderna LP.8.1疫苗，請尚未接種醫界朋友踴躍接種，並協助於看診時鼓勵尚未接種民眾皆可施打，尤其65歲以上長者及高風險慢性病人等重點族群可盡早接種，以保障自身健康。

依國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當（平均每10萬劑注射通報約3件），但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高（約2倍），請醫界朋友協助宣導，共同強化民眾預防接種觀念，盡早接種新冠疫苗，於年節假期前獲得充足的保護力，做好最佳防護措。

新冠疫苗明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。報系資料照
新冠疫苗明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。報系資料照

新冠疫苗 風險 流感病毒

延伸閱讀

「陳耀訓蛋黃酥」首度推春節限定版！聯手方序中設計 盒底藏驚喜

迎馬年 義烏春節用品熱銷海外

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

氣溫驟降呼吸道疾病流行風險提高 竹市加開11場社區疫苗接種

相關新聞

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

今年入冬第一波大陸冷氣團即將南下，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，周日起大陸冷氣團影響，周日至下周一最冷。今明兩天降雨還...

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

冷氣團發威，合歡山高海拔路段近日結冰風險大幅增加，公路局今天宣布，12月13至15日將視天候啟動台14甲線雪季機動管制，...

首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

今年冬天首波大陸冷氣團，明晚報到。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，中部以北及東半部全天涼冷，南部日夜溫差較...

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸...

遏止「假登山真賞櫻」 明年武陵農場賞櫻季祭管制措施

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處將針對進入武陵地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。