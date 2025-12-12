限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2周才有完整保護力，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，擴大接種對象，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

新冠疫苗今年未開放全民接種，自10月1日開始分2階段施打，僅限於65歲以上長者等高風險族群。疾管署十二月九日舉行記者會說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第49周新冠門急診就診計1102人次，較前一周下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

今年10月起，累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占80%為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

不過，疾管署考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加12月9日會議討論，決定明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。

現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種；滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種Moderna LP.8.1疫苗，請尚未接種醫界朋友踴躍接種，並協助於看診時鼓勵尚未接種民眾皆可施打，尤其65歲以上長者及高風險慢性病人等重點族群可盡早接種，以保障自身健康。

依國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當（平均每10萬劑注射通報約3件），但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高（約2倍），請醫界朋友協助宣導，共同強化民眾預防接種觀念，盡早接種新冠疫苗，於年節假期前獲得充足的保護力，做好最佳防護措。 新冠疫苗明年元旦至2月28日擴大接種對象，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。報系資料照

