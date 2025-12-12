遏止「假登山真賞櫻」 明年武陵農場賞櫻季祭管制措施

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處將針對進入武陵地區的登山隊伍實施車輛管制，為避免「假登山真賞櫻」違規情況，雪管處已制訂櫻花季期間違規入園申請特別裁處規定，呼籲民眾配合。

雪管處統計近年來查獲「假登山真賞櫻」的違規行為，前年櫻花季有24人被處分停權3年； 去年有28人被停權3年； 今年有2人被停權3年。去年並首度查出有人以變造個資的方式申請車輛通行證，實際為招攬遊客入園賞櫻，除依規定停權3年不得入園，違規者還因觸犯個資法及偽造文書罪嫌，移交警方調查法辦。

雪管處表示，2026年武陵櫻花季入園登山遊客車輛管制措施，第一，核准由武陵農場進出（含雪山登山口、武陵四秀登山口）且入園天數為1天的單日往返登山隊伍，為避免眾多車輛早進晚歸影響道路交通，援往例不發放車輛通行證，請搭乘合法大眾交通工具前往，如果前後1日住宿於武陵農場內飯店或露營區者，請向住宿單位申辦通行證。

第二，其他核准由武陵農場進入（含雪山登山口或武陵四秀登山口）的多日行程登山隊伍，雪管處自115年1月15日起接受車輛通行證申請，請由總領隊以整隊名義在「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」中透過連結下載入園車輛登記表空白表格，填寫完成後最晚於入園日3天前以電子郵件（email信箱：permit.spnp@gmail.com）或傳真（雪霸處武陵管理站傳真04-25901310、洽詢電話04-25901316）方式提出申請資料；通行證將由武陵管理站代為申請後，再以電子郵件寄送（PDF檔案）給申請人。

第三，多日登山隊伍需取得車輛通行證，才可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場，進出時間管制及入場車輛及定點管理等措施，依退輔會武陵農場公告為準。

雪管處指出，武陵農場櫻花季疏運管制期間，雪管處為確保入園登山隊伍住宿山屋營地權益，避免有人假藉核准入園登山名義，但實際未入園登山的違規，雪管處除在登山口或山屋加強入園查核外，如發現有上述行為將處分不予許可入園3年。提醒山友若無法依時間入園，應於入園日5天前至入園申請網站自行取消入園，以便釋出名額由候補名單遞補；因臨時狀況來不及自行取消者，最遲應於入園日透過網站的入園信箱申請取消，入園許可取消後，原已核發的車輛通行證即作廢不得使用。

雪管處提醒，櫻花季期間車輛及人潮眾多，前往賞櫻或登山民眾請配合公路局及退輔會武陵農場的交通疏運措施並留意公路局及武陵農場網站公告。此外，武陵遊憩區海拔約1750公尺，上山賞景請留意天氣預報且攜帶足夠保暖衣物，注意行車及活動安全，並請落實垃圾不落地及廢棄物減量並帶下山，不要餵食獼猴且留意隨身物品，減少獼猴搶食機會，共同維護武陵地區自然生態。 今年2月武陵農場櫻花季的美景。圖／雪霸國家公園管理處提供

