快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

新北微笑山線-大棟山縱走系統上線 開啟虛實整合親山旅程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局再推出「微笑山線-大棟山縱走」數位建模系統，於今日正式上線。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局再推出「微笑山線-大棟山縱走」數位建模系統，於今日正式上線。圖／新北市觀旅局提供

繼淡蘭古道數位建模系統後，新北市觀旅局再推出「微笑山線-大棟山縱走」數位建模系統，今天正式上線。透過超高解析全景影像及數位孿生技術，並結合「微笑山線縱走尋寶集章任務」，邀請民眾既能線上體驗，也能實際走訪山林，開啟虛實整合的親山新旅程。

觀旅局指出，大棟山系步道被譽為雙城之間的綠色祕境，穿梭樹林與鶯歌之間，山徑與產業道路交織出一條多變的綠色步道，抬頭是城市的輪廓線，低頭是森林的呼吸聲。既能飽覽都會風景，也能沉浸自然靜謐。路線綿長但不陡峭，正適合想踏實走一趟的健行者。

此次數位建模系統以8.9公里的大棟山縱走路線為核心，從樹林武器公園出發，途經雷達站、大同山觀景台、青龍嶺等特色景點，終點抵達鶯歌百年大榕樹，完整記錄這條兼具自然生態與都會景觀的親民步道。

觀旅局長楊宗珉表示，大棟山縱走作為微笑山線五大山系之一，不僅是「微笑山線縱走尋寶集章任務」12段路線中的第2段「百年大榕樹段」，更是體驗都會山林魅力的絕佳選擇。

系統採用超高解析全景並結合數位孿生技術，使用者能自由切換視角，細緻觀察武器公園的歷史遺跡、雷達站的開闊視野，以及百年大榕樹的蒼勁姿態。配合在地生態解說及步道文化介紹，搭配環境音效與AI語音導覽，打造沉浸式的數位體驗，讓民眾在家也能預先規畫行程。

楊宗珉指出，目前「微笑山線縱走尋寶集章任務」活動正熱烈進行中，活動期間自即日起至2026年4月30日止。民眾只需下載「健行筆記APP」，選取「微笑山線尋寶集章任務」，即可在大棟山縱走路線沿途蒐集特色寶石，挑戰大棟山系專屬線上徽章。完成全部12段任務的完登者，還可兌換限量精美紀念品。

「微笑山線-大棟山縱走」數位導覽系統即日起正式上線，民眾可透過新北市觀光旅遊網或掃描QR Code線上探索，搭配「健行筆記APP」集章任務實地走訪，體驗虛實整合的雙重樂趣。

新北市觀旅局再推出「微笑山線-大棟山縱走」數位建模系統，於今日正式上線。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局再推出「微笑山線-大棟山縱走」數位建模系統，於今日正式上線。圖／新北市觀旅局提供

鶯歌 生技

延伸閱讀

跨年輕旅行首選！八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅 「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台陪你迎接2026

新北跨界公益結盟33家基金會 募716萬元伴童向前走

耶誕巨星演唱會將登場 新北祭交管分流確保安全

協助解決繼承事件還擔任志工26年 李逸華獲頒新北績優地政士

相關新聞

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

今年入冬第一波大陸冷氣團即將南下，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，周日起大陸冷氣團影響，周日至下周一最冷。今明兩天降雨還...

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

冷氣團發威，合歡山高海拔路段近日結冰風險大幅增加，公路局今天宣布，12月13至15日將視天候啟動台14甲線雪季機動管制，...

首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

今年冬天首波大陸冷氣團，明晚報到。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，中部以北及東半部全天涼冷，南部日夜溫差較...

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸...

遏止「假登山真賞櫻」 明年武陵農場賞櫻季祭管制措施

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處將針對進入武陵地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。