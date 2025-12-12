爆廚餘危機 陳駿季：中央已啟動應變、清運由地方主導

廚餘禁令未解，各縣市引爆廚餘大戰。陳駿季今表示，目前仍處於中央應變中心公告的禁止廚餘養豬應變時期。他指出，當應變中心發布相關訊息時，地方政府就理應主動進行後續規劃。目前環境部已提供經費資源協助處理費，並持續與地方政府溝通。但最終仍須回歸地方政府如何協助乙級清除業者進行清運。

針對屏東縣再查獲養豬場違規以廚餘養豬，陳駿季今天重申，在尚未正式宣布恢復廚餘養豬之前，絕對禁止使用廚餘餵養，目前共查獲9件違規養豬場，只要查獲一律重罰處置。

陳駿季指出，針對禁餵期間的案例，一律採重罰處置，違規業者的豬隻在15天內將被禁止進入拍賣市場。呼籲豬農能共同配合，農業部也會協助豬農進行廚餘轉型；對於仍要使用廚餘的業者，也會積極輔導建置符合規定的蒸煮設備。

他指出，目前廚餘養豬場數約421場，部分業者在過程中已決定不再使用廚餘，針對維持廚餘養豬者，將要求務必在12月31日前全數加裝蒸煮設備的監控系統，明年1月1日正式恢復合規的廚餘養豬新制。

陳駿季說，在明年底落日的過度期間，未來一年豬農雖不能用「家戶廚餘」，但事業性廚餘、植物性料源、禽類下腳料仍可使用，未來一年的料源取得不會有問題，也會要求豬農落實蒸煮規定。

他也強調，廚餘養豬落日之後，從2027年起，所有的廚餘都必須「飼料化」才能使用。現在的做法是生廚餘煮成熟廚餘，但未來的方向是將廚餘轉製成飼料，如同日本Eco-feed的概念，明年也將積極輔導廠商開發新的廚餘再生飼料配方。

陳駿季也說，將與教育部、環境部合作推動「零剩食」計畫，從學校營養午餐著手，透過營養師在菜單與份量上的精準設計，以及提升團膳烹飪的精緻度，讓孩童更願意吃，從源頭達到「惜食減量」。此外，也會向餐廳宣導，現代飲食講求健康安全而非單純吃飽，宴客聚餐的份量應適當，將以跨部會共同推動。

