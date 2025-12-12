快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

爆廚餘危機 陳駿季：中央已啟動應變、清運由地方主導

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
農業部長陳駿季說，廚餘問題最終仍須回歸地方政府如何協助乙級清除業者進行清運。記者陳正興／攝影
農業部長陳駿季說，廚餘問題最終仍須回歸地方政府如何協助乙級清除業者進行清運。記者陳正興／攝影

廚餘禁令未解，各縣市引爆廚餘大戰。陳駿季今表示，目前仍處於中央應變中心公告的禁止廚餘養豬應變時期。他指出，當應變中心發布相關訊息時，地方政府就理應主動進行後續規劃。目前環境部已提供經費資源協助處理費，並持續與地方政府溝通。但最終仍須回歸地方政府如何協助乙級清除業者進行清運。

針對屏東縣再查獲養豬場違規以廚餘養豬，陳駿季今天重申，在尚未正式宣布恢復廚餘養豬之前，絕對禁止使用廚餘餵養，目前共查獲9件違規養豬場，只要查獲一律重罰處置。

陳駿季指出，針對禁餵期間的案例，一律採重罰處置，違規業者的豬隻在15天內將被禁止進入拍賣市場。呼籲豬農能共同配合，農業部也會協助豬農進行廚餘轉型；對於仍要使用廚餘的業者，也會積極輔導建置符合規定的蒸煮設備。

他指出，目前廚餘養豬場數約421場，部分業者在過程中已決定不再使用廚餘，針對維持廚餘養豬者，將要求務必在12月31日前全數加裝蒸煮設備的監控系統，明年1月1日正式恢復合規的廚餘養豬新制。

陳駿季說，在明年底落日的過度期間，未來一年豬農雖不能用「家戶廚餘」，但事業性廚餘、植物性料源、禽類下腳料仍可使用，未來一年的料源取得不會有問題，也會要求豬農落實蒸煮規定。

他也強調，廚餘養豬落日之後，從2027年起，所有的廚餘都必須「飼料化」才能使用。現在的做法是生廚餘煮成熟廚餘，但未來的方向是將廚餘轉製成飼料，如同日本Eco-feed的概念，明年也將積極輔導廠商開發新的廚餘再生飼料配方。

陳駿季也說，將與教育部、環境部合作推動「零剩食」計畫，從學校營養午餐著手，透過營養師在菜單與份量上的精準設計，以及提升團膳烹飪的精緻度，讓孩童更願意吃，從源頭達到「惜食減量」。此外，也會向餐廳宣導，現代飲食講求健康安全而非單純吃飽，宴客聚餐的份量應適當，將以跨部會共同推動。

廚餘 豬農 陳駿季

延伸閱讀

影／守護國家汪汪隊退役 農業部打造幸福退休生活

「國家汪汪隊」28隻執勤犬榮退 農業部宣布全面納保、打造退役照護網

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

黑豬農不滿禁廚餘轉型期太短 陳駿季：不會再延長 只要努力沒有做不到

相關新聞

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

今年入冬第一波大陸冷氣團即將南下，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，周日起大陸冷氣團影響，周日至下周一最冷。今明兩天降雨還...

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

冷氣團發威，合歡山高海拔路段近日結冰風險大幅增加，公路局今天宣布，12月13至15日將視天候啟動台14甲線雪季機動管制，...

首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

今年冬天首波大陸冷氣團，明晚報到。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，中部以北及東半部全天涼冷，南部日夜溫差較...

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸...

遏止「假登山真賞櫻」 明年武陵農場賞櫻季祭管制措施

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處將針對進入武陵地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。