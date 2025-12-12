「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」許多癌友嚴格戒糖、節食，希望降低腫瘤生長。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，過度節食不僅無法讓癌細胞缺乏能量，反而可能先讓患者自身的體力與肌肉流失，得不償失。

張家銘說，癌細胞具有強大的「代謝重編程」（metabolic rewiring）能力，即使外來葡萄糖不足，仍能改以果糖、半乳糖、核糖等不同來源獲得能量；甚至會分解肝醣、細胞內物質，或依賴肌肉分解後釋出的胺基酸維持生長。因此節食往往讓患者先瘦弱、功能下降，腫瘤卻未必受到影響。

他分享，門診中不少患者嚴格戒糖、少吃澱粉，短時間瘦了數公斤，卻變得疲累、走路變慢、肌肉明顯流失。這些不是治療效果，而是身體因能量不足開始衰弱，反讓腫瘤取得優勢。

張家銘表示，2025 年刊登於「Communications Biology」的一項重要研究指出，關鍵不在於「讓癌細胞沒糖吃」，而是「讓身體的正常組織比腫瘤更早把糖用掉」。肌肉、棕色脂肪與免疫細胞若能優先利用血糖，腫瘤可取得的能量自然降低。

張家銘說，「動」是最溫柔且最具科學根據的日常介入。走路、站著活動、抬腿、深蹲、曬太陽等輕度身體活動，都能啟動肌肉使用葡萄糖，使能量流向身體而非腫瘤。「只要肌肉還在用糖，血糖的主導權就在身體，不在腫瘤。」

此外，研究也提醒另一項被忽略的代謝來源─乙酸（acetate）。酒精代謝、高果糖飲食及部分加工食品會提升體內乙酸，而乙酸在缺氧的腫瘤環境中反成為脂質合成的建材。他建議癌症治療期間避免酒精及高果糖飲料，以免無意間提供腫瘤更多養分。

張家銘提醒，癌症並非因為吃糖而產生，也不會因為完全不吃某些食物就退縮。真正的重點是讓身體重新掌握能量主導權。癌症患者更應注重「功能」變化，包括走路速度、疲倦恢復時間、睡眠品質與肌肉量等，這些比體重或血糖更能反映能量是否被腫瘤奪走。

