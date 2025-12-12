首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

今年入冬第一波大陸冷氣團即將南下，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，周日起大陸冷氣團影響，周日至下周一最冷。今明兩天降雨還是會比較多一些，主要在宜蘭、基隆北海岸、大台北山區可能有些局部大雨，預估雨勢到周日就會明顯緩和下來。明晨中南部地區風力比較微弱，可能會有局部霧發生的機率。

李孟軒表示，今明兩天受到東北季風影響，北部和東北部感受偏涼，周日、下周一預估冷空氣的強度有機會達到大陸冷氣團的等級，屆時留意各地低溫會下降到14度左右，周日白天高溫各地也會有明顯下降的趨勢，留意氣溫變化。水氣方面，今明兩天在迎風面的北部和東半部有局部短暫雨，周日之後水氣明顯減少，各地轉為晴到多雲的天氣。

目前天氣，李孟軒表示，台灣上空目前雲量偏多的地方大致上在北部和東北部地區，整天陰天，可能有局部降雨，所以今天在北部和東北部白天氣溫不會回升太多。相較之下，中南部和花東地區雲量偏少，可以看到陽光，白天其他地區比較舒適一下，南北溫差大。

李孟軒表示，清晨因為中南部雲量偏少，所以還是有輻射冷卻效應出現，局部地區氣溫比較低，最低是南投中寮12.2度。

降雨趨勢，李孟軒表示，未來1周最明顯降雨落在今明兩天，其中要留意桃園以北和東半部地區，普遍有短暫雨的情形。其中，在大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區，整體來說雨勢持續比較久，也要留意局部大雨發生機率。明天要留意，新竹以及北部和中部山區，可能有零星降雨。

李孟軒表示，預估周日之後水氣明顯減少，周日留意基隆北海岸、東半部地區還是有些零星雨勢，中南部山區會有零星降雨情形。之後各地晴到多雲天氣為主，降雨不會太多，只有東半部有些零星雨勢。下周三、下周四會有一波東北風南下，不過這兩天水氣不會增加太多，大致上在東半部地區、基隆北海岸有一些零星降雨。

溫度趨勢，李孟軒表示，今明兩天受到東北季風影響，北部、東北部影響比較明顯一些，日夜溫差不會太多，高溫下降到20、21度左右。明天下半天之後，北部氣溫有明顯下滑趨勢，周日清晨北部低溫落到14度，整天偏冷，白天高溫16度左右。其他地區像是花東和中南部地區，中部和花東周日白天高溫明顯下降，落到20度左右或以下；只有南部地區可能稍微高一些。

下一個氣溫比較偏低的時間點，李孟軒表示，是在下周一清晨，各地低溫落在13至15度左右。且隨著雲量偏少的情形之下，下周一清晨可能有些輻射冷卻效應出現，局部偏內陸區域的氣溫可能更低一些，北部偏山區可能10度左右低溫。

李孟軒表示，下周一雖然還是受到冷氣團影響，不過天氣以晴到多雲為主，所以白天氣溫有些回升情形，高溫大致上20度左右，中南部氣溫會再更高一些。下周二隨著冷氣團減弱，氣溫也會回升上去。下周三、下周四有一小股的東北季風增強，整體上來說溫度影響不會太多，只迎風面的北部和東北部氣溫會稍微下降一些。

今天到下周一東北季風影響期間，沿海和離島地區風浪偏大，周日東半部地區有長浪發生機率。李孟軒表示，明晚到周日，可能會有中層水氣通過，所以3500公尺左右或是以上的高山地區，路面留意結冰情形，也可能會有零星飄雪的現象。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

商品推薦