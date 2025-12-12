華航66周年「飛行樂園」 祭出百萬級機票大獎

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航（2610）歡慶66周年，驚喜回饋再升級，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，讓旅客輕鬆暢遊世界。

華航表示，活動期間購票並登錄的旅客，即可參加豪華抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元的豪禮大方送，一同歡慶華航66歲生日。

年末感恩季，華航寵粉無極限，活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北－宿霧來回未稅價 TWD4,166元起、台北－曼谷TWD4,366元起、台北－新加坡TWD5,566元起、台北－高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島 TWD6,666元起、台北–大阪TWD8,866元起等，直飛日本與東南亞熱門航點通通不到萬元。

美國航線同樣超划算，台北－安大略未稅價TWD16,766元起、台北－西雅圖TWD17,466元起，直飛美西兩萬有找。華麗歐洲線亦不容錯過，台北－倫敦未稅價TWD21,666元起，即刻開啟冬季浪漫旅程。此外，華航還準備全球不限航點商務艙來回機票6張、經濟艙來回機票6張，以及數百組最高可折抵TWD6,666元的機票折扣碼等各項好禮，邀請旅客天天上線解鎖隱藏版優惠，把握搶票良機。

華航攜手合作夥伴共同歡慶66周年，推出多項旅遊必備產品的專屬禮遇，回饋旅客長期支持。活動期間，旅客購買台灣出發的機票，加購並完成投保安達旅行綜合保險，即能額外參加安達保險機票抽獎活動；另享有桃園國際機場凱悅酒店55折起優惠住宿、雲朗觀光集團94折起專屬禮遇，租車服務則包括Hertz與天馬租車85折起超值方案。

此外，還有INNN大阪關西機場接送服務優惠券、美商安達產險旅平險加購抽機票、歐來歐去循環巴士免費一日體驗，以及JetFi首次登錄即可免費領取eSIM等旅遊好康，讓旅客從出發到返程，全程享受更貼心實惠的旅遊體驗。

華航歡慶66歲生日快樂，推出「華航飛行樂園」週年慶活動。華航提供
華航歡慶66歲生日快樂，推出「華航飛行樂園」週年慶活動。華航提供

