快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／守護國家汪汪隊退役 農業部打造幸福退休生活

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，農業部除為退役犬找尋退休家庭，並為執勤犬強制納保，建立健康保障。記者陳正興／攝影
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，農業部除為退役犬找尋退休家庭，並為執勤犬強制納保，建立健康保障。記者陳正興／攝影

政府部門執勤犬包含檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬，在國家安全、社會治安、邊境檢疫、國防任務與災害搜救等任務中，默默守護社會，是政府最可靠的戰友。農業部為守護動物福祉，在上午舉行「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，同時宣布完成執勤犬全面納保，以及後續農業部將透過農業ESG STORE規劃「退役犬照護方案」，鼓勵民間資源投入支持，共同推動退役犬隻的照護。

農業部表示，自今年9月2日起，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。這項政策不僅是亞洲首創，更象徵政府在動物福祉上的重大進展。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救搜救工作，大隻完成任務後的必要性檢查或醫療，也都納入保險範圍，以保障犬隻健康。

農業部為感謝114年28隻退役犬的辛勞奉獻，本次活動除頒發退役犬獎章外，更特別準備了「退役犬大禮包」。農業部長陳駿季在為退休犬頒贈獎牌時，退休犬也因為太過緊張現場拉稀，現場一片混亂，成為活動的意外插曲。

「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，農業部長陳駿季（右前）為退休犬掛上獎牌。記者陳正興／攝影
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，農業部長陳駿季（右前）為退休犬掛上獎牌。記者陳正興／攝影
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，大會人員為退休犬介紹「退役犬大禮包」等等退休福利產品。記者陳正興／攝影
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，大會人員為退休犬介紹「退役犬大禮包」等等退休福利產品。記者陳正興／攝影
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，退休犬遇到記者會大場面，一時緊張狂瀉不止，現場一片混亂。記者陳正興／攝影
「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，退休犬遇到記者會大場面，一時緊張狂瀉不止，現場一片混亂。記者陳正興／攝影

農業部 馬太鞍溪 保險

延伸閱讀

「國家汪汪隊」28隻執勤犬榮退 農業部宣布全面納保、打造退役照護網

大選年前撒利多 政院拍板農退儲金政府、農民負擔改6比4

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

立委籲政院速送農退儲金修法版本 22日擬繼續審查

相關新聞

首波冷氣團要來了「周日至下周一最冷」 北部探10度低溫

今年入冬第一波大陸冷氣團即將南下，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，周日起大陸冷氣團影響，周日至下周一最冷。今明兩天降雨還...

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

冷氣團發威，合歡山高海拔路段近日結冰風險大幅增加，公路局今天宣布，12月13至15日將視天候啟動台14甲線雪季機動管制，...

首波冷氣團明晚報到 氣象署：冬衣周末派上用場 有1好消息

今年冬天首波大陸冷氣團，明晚報到。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，中部以北及東半部全天涼冷，南部日夜溫差較...

限時2個月 新冠疫苗擴大「全民接種」 明年元旦上路 防春節傳播風險

新冠疫苗擴大接種對象，明年元旦起至2月28日 ，「滿6個月以上尚未接種之民眾」皆可施打。衛福部疾管署指出，考量冬天為呼吸...

遏止「假登山真賞櫻」 明年武陵農場賞櫻季祭管制措施

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處將針對進入武陵地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。