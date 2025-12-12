影／守護國家汪汪隊退役 農業部打造幸福退休生活

政府部門執勤犬包含檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬，在國家安全、社會治安、邊境檢疫、國防任務與災害搜救等任務中，默默守護社會，是政府最可靠的戰友。農業部為守護動物福祉，在上午舉行「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，同時宣布完成執勤犬全面納保，以及後續農業部將透過農業ESG STORE規劃「退役犬照護方案」，鼓勵民間資源投入支持，共同推動退役犬隻的照護。

農業部表示，自今年9月2日起，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。這項政策不僅是亞洲首創，更象徵政府在動物福祉上的重大進展。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救搜救工作，大隻完成任務後的必要性檢查或醫療，也都納入保險範圍，以保障犬隻健康。

農業部為感謝114年28隻退役犬的辛勞奉獻，本次活動除頒發退役犬獎章外，更特別準備了「退役犬大禮包」。農業部長陳駿季在為退休犬頒贈獎牌時，退休犬也因為太過緊張現場拉稀，現場一片混亂，成為活動的意外插曲。 「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，農業部長陳駿季（右前）為退休犬掛上獎牌。記者陳正興／攝影 「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，大會人員為退休犬介紹「退役犬大禮包」等等退休福利產品。記者陳正興／攝影 「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動上午舉行，退休犬遇到記者會大場面，一時緊張狂瀉不止，現場一片混亂。記者陳正興／攝影

商品推薦