「國家汪汪隊」28隻執勤犬榮退 農業部宣布全面納保、打造退役照護網

在邊境檢疫、災害搜救等現場，都會見到執勤犬執行任務，成為政府部門重要的「國家汪汪隊」。農業部今舉辦退役犬表揚記者會，感謝28隻退役犬的辛勞奉獻，宣布完成執勤犬全面納保，並規畫退役犬照顧方案，鼓勵民間資源投入，共同推動退役犬隻的照護。

今在記者會上，農業部長陳駿季逐一頒發退役勳章，感謝退役執勤犬對國家的貢獻。他表示，公部門執行犬包含邊境檢疫犬、緝毒犬以及災害現場的偵搜與搜救犬。這些犬隻在服役期間協助執行了許多艱難任務，已為在職犬隻開辦醫療保險，也希望退休後持續提供健康與醫療計畫，並找到合適的領養人，在犬隻退役後持續給予照顧。

陳駿季進一步說，未來也將推動狗狗退休後的「儲糧計畫」。仿照政府照顧農民的模式，也就是在狗狗還在執行勤務的工作期間，就開始為牠們退休後的生活物資做準備。因此將與更多的社會企業合作，發揮ESG的精神。最終目標就是讓這些執勤犬在退休後能無後顧之憂，同時也能減輕領養人在領養過程中的經濟負擔。

飼主謝秀吟今年領養9歲的退役犬Vanya，這位曾在海關服役的緝毒犬退役後成為家中3位「公主」之一。謝秀吟過去已領養過兩隻退役犬。她說，退役犬需要重新適應家庭生活，「是人去適應牠，而不是讓狗來遷就人」，也感謝海關緝毒犬中心嚴謹的篩選、家訪與複查機制，讓每隻退役犬都能找到最適合的家。

謝秀吟說，Vanya的退休生活自在悠閒，吃喝玩樂、撒嬌耍廢樣樣精通，偶爾還會擔任「護童小志工」，陪伴學生上下學，成了社區裡的小明星。還有朋友笑說「立志要跟 Vanya一樣的退休生活」。

農業部表示，從今年9月2日起，政府部門現役執勤犬共264隻，已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得醫療保障，此為亞洲首創。包括在花蓮馬太鞍溪堰塞湖搜救工作，犬隻完成任務後，必要檢查或醫療。也都納入保險範圍。

為感謝28隻退役犬，農業部準備「退役犬大禮包」，內容包括高齡犬飼料、保健品、零食、玩具與背包等，另有動物醫院提供退役犬醫療費用8折優惠。現場也展出「退役犬畢業紀念冊」，以犬隻照片與姓名留下溫馨紀念。 農業部長陳駿季一一頒獎退役勳章，感謝退役執勤犬對國家的貢獻。記者陳正興／攝影

