冷到爆是真的！旅遊達人直擊首爾冬季9挑戰：通勤預留1小時

每年冬天，許多台灣遊客首次踏上韓國，心中總充滿疑問「會不會冷到爆」、「店會不會全部關起來」、「雪到底哪時候會下」，針對近期網友最常詢問的問題，旅居韓國旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」在臉書整理出 9 大常見疑問與建議，幫助初訪者更好規劃行程，享受首爾的冬日風情！

最近大家問最兇的九個問題：

一、農曆新年來韓國，會不會很多店休息？

農曆新年全國只放三天假，像明洞、弘大、聖水等觀光區店家幾乎照常營業，休息的多為巷弄小店或在地咖啡館。建議出發前1、2週透過Naver地圖查看營業時間更新，避開掃興行程。

二、1–2月來韓國到底會不會「很冷」？

答案是絕對會。不奇而遇強調，首爾直到 3月初仍可能下雪，風一吹體感溫度會急降。怕冷者需特別注意手、脖子與腳踝的保暖。

三、什麼時候來韓國最容易看到雪？

雪需要「氣溫夠低」與「水氣足」，通常 12 月底至 2 月初最有機會。若以賞雪為目標，可將行程安排在此期間。

四、為什麼我的台灣 eSIM，用Naver地圖看不到店家資訊？

部分台灣 eSIM 曾無法顯示完整資訊，但使用韓國電信公司提供的吃到飽eSIM，即可正常查詢店家與路線，對依賴即時資訊安排行程的旅客很重要。

五、冬天來首爾需要買「冰爪」嗎？

一般年輕人小心走路即可，但若同行有長輩或膝蓋不便者，建議購買冰爪以防滑倒受傷，增加行程安全。

六、韓國冬天超乾，皮膚真的會裂嗎？要帶什麼？

外面冷、室內暖氣強，皮膚容易乾裂。建議攜帶護唇膏、身體乳、保濕噴霧與暖暖包，兼顧保暖與保濕。

七、冬天到底要穿多少？發熱衣能不能穿？

0～5 度：羽絨衣＋大學 T -10～0 度：羽絨衣＋毛衣（怕冷者加發熱衣） -20～-10 度：發熱衣＋厚毛衣＋長版羽絨衣

韓國室內暖氣強，外出穿著需兼顧美觀與保暖。

八、地鐵、公車裡會不會超熱？穿太厚怎麼辦？

室內暖氣強，洋蔥式穿搭最適合，可快速增減衣物，避免熱到不適。不奇而遇強調「洋蔥式穿搭不是讓你變成肉粽，是為了『能快速脫外套、不會熱到暈』」。

九、下雪天交通會不會大亂？要注意什麼？

雪天公車塞車、路面結冰、計程車與機場巴士延誤都可能發生，高速公路封閉機率也升高。建議預留至少額外 30～60 分鐘通勤時間，確保行程順利。

不奇而遇在文末補充，首爾冬天雖寒冷，但景致美麗且富有獨特體驗。初訪者可能遇到氣溫驟降、冰凍路面與交通延誤，但這些小挑戰往往成為旅行中最令人印象深刻的回憶！

