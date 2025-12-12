快訊

南市30多歲男子前往馬爾地夫度假返國 確診登革熱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
防疫團隊前往確診個案居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。圖／台南市衛生局提供
台南市再度新增1例境外移入登革熱病例，永康區埔園里30多歲本國籍男性，12月4日至12月10日至馬爾地夫旅遊，9日有出現發燒及肌肉痛症狀，10日搭乘飛機自桃園機場入境後仍有身體不適，機場檢疫站予以NS1快篩陽性通報，返回台南就醫無進入社區，12月11日經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第20例確定病例，

衛生局說個案將於病毒血症期結束才會返回社區，防疫團隊接獲通報後，已完成相關衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。

截至今年12月11日，國內累計29例登革熱本土病例，241例境外移入病例，其境外感染國家來源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主。

衛生局提醒，國際間登革熱疫情仍然嚴峻，根據疾病管制署今年國內外登革熱疫情統計資料分析，各國病例目前以菲律賓最高，累計至9月30日為24萬0540例；其次為越南累計至11月20日共15萬6828例；印尼，累計至9月30日共12萬2110例。

市長黃偉哲呼籲請民眾及醫療機構就醫、通報警覺性，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若民眾就診時有流行區旅遊史，出現發燒並伴隨以下任兩項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛）時，請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依傳染病防治法第39條規定完成通報。

南市再增加1例登革熱境外移入確定病例。圖／台南市衛生局提供
防疫團隊前往確診個案居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。圖／台南市衛生局提供
防疫團隊前往確診個案居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。圖／台南市衛生局提供
