台灣虎航招60名空服 明年元旦起全體員工新增「每年7日福利補休假」
瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航上周三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今天宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。
台灣虎航現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門及越南，提供旅運市場多元的選擇，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。
台灣虎航說，本次客艙組員的招募時間，將於本月15日下周一凌晨0時起至本月28日晚間11時59分，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。
報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，台灣虎航說，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試。錄取的客艙組員將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。
台灣虎航近日亦已宣布將於明年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。
台灣虎航說，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；此外，台灣虎航亦同步開放包括：資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，可至104人力銀行或yes123求職網( https://shorturl.at/Ncvl8 )查詢所有職務內容。
