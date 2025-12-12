快訊

老司機色起來！ChatGPT「成人模式」這時間上線 可以鹹溼對話了

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航招60名空服 明年元旦起全體員工新增「每年7日福利補休假」

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今天宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。聯合報系資料照
為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今天宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。聯合報系資料照

瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航上周三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今天宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。

台灣虎航現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門及越南，提供旅運市場多元的選擇，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

台灣虎航說，本次客艙組員的招募時間，將於本月15日下周一凌晨0時起至本月28日晚間11時59分，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。

報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，台灣虎航說，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試。錄取的客艙組員將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航近日亦已宣布將於明年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。

台灣虎航說，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；此外，台灣虎航亦同步開放包括：資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，可至104人力銀行或yes123求職網( https://shorturl.at/Ncvl8 )查詢所有職務內容。

台灣虎航 航線 日本

延伸閱讀

韓國「國腳」宋旻揆與電競主持人郭敏善甜蜜完婚！修成正果

粉絲注意！7-ELEVEN限量推uniopen PRIMA會員點數加價購「韓國金唱片典禮門票」

【重磅快評】嗆聲全面檢視台韓關係 外交部啃到硬骨頭

韓國「水彈女王」權恩妃高雄跨年 嘴饞想吃小籠湯包

相關新聞

知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

台灣虎航招60名空服 明年元旦起全體員工新增「每年7日福利補休假」

瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航上周三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線...

高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

昨天深夜高雄甲仙連續3起有感淺層地震，其中2起顯著有感地震為芮氏規模4.7。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，地震發...

花東鐵路雙軌電氣化改建 12月23日晚起知本-台東停駛

鐵道局東部工程分局為辦理「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」康樂=台東間太平溪一、二號橋改建工程，預定於本月23日（周二）跨2...

今北東陰雨偏涼 明晚冷氣團全台大降溫 這時段寒意最明顯

今天至明天白天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，...

首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

今年入冬首波大陸冷氣團周末南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。