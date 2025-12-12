快訊

老司機色起來！ChatGPT「成人模式」這時間上線 可以鹹溼對話了

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

聽新聞
0:00 / 0:00

外送工會抨擊Uber不正視外送員權益：顛倒是非、散布假訊息

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
全國外送產業工會對此表示，「外送專法」並未禁止疊單，而是要求每筆工作必須配得上合理的報酬。示意圖。圖／聯合報系資料照片
全國外送產業工會對此表示，「外送專法」並未禁止疊單，而是要求每筆工作必須配得上合理的報酬。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣外送市場逐漸壯大，為保障外送員權益，立法院12月4日初審通過「外送員專法」草案。Uber執行長Dara Khosrowshahi日前指出，若外送平台取消疊單機制，恐增加成本，對外送市場帶來負面循環。多個外送工會今天指出，Uber 應立即停止散布錯誤資訊，正面回應外送員多年來累積的結構性問題。

多個外送工會今天於立法院群賢樓前共同召開記者會。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，外送專法從頭到尾都沒有禁止疊單，也沒有取消外送員的彈性，但Uber仍一再對媒體與社會散布假訊息。他表示，平台刻意製造恐慌，是要掩蓋長期透過壓低報酬、轉嫁風險所建立的不合理獲利模式。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎表示，Uber平台攻擊時間計價制度，同樣是刻意誤導社會。時間計價不是增加成本，而是讓外送員不必再為了追求單量而冒險駕駛。時間計價有助於降低事故率，攸關公共安全的重要改革。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華說，專法真正禁止的，是平台用疊單當藉口苛扣外送員應得報酬。他指出，平台長期向消費者收取完整費用，卻將兩單、三單甚至更多訂單壓在同一名外送員身上，給付報酬卻極低，甚至出現3單僅45元的荒謬案例，這才是真正傷害外送員安全與消費體驗的原因。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉說，Uber 長期利用外送員的不安全感作為政治與輿論操作工具，卻從不正面回應外送員面臨的低報酬、高風險與規則黑箱問題。外送員會恐慌，不是因為專法，而是因為平台十幾年來說過太多謊、改過太多規則。他說，現在再將責任推給政府與工會，是徹底顛倒是非。

國民黨青年部主任李昶志曾任外送員，也長期擔任外送工會顧問，他說，自己對第一線實際狀況非常清楚，外送專法並不是在打壓產業，而是給予外送員基本保障。國民黨將持續督促立法院理性審議，不會讓跨國企業以恐嚇式言論左右公共政策方向。全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台如今激烈反彈，正顯示專法已觸及其最核心、也最不願被揭露的利益結構。

外送員 職業工會 Uber

延伸閱讀

陳玉珍提助理費除罪化修法惹議 國會助理工會抗議籲撤案

外送員專法禁「疊單」！ Uber執行長憂高運費恐影響市場

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

相關新聞

知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

台灣虎航招60名空服 明年元旦起全體員工新增「每年7日福利補休假」

瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航上周三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線...

高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

昨天深夜高雄甲仙連續3起有感淺層地震，其中2起顯著有感地震為芮氏規模4.7。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，地震發...

花東鐵路雙軌電氣化改建 12月23日晚起知本-台東停駛

鐵道局東部工程分局為辦理「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」康樂=台東間太平溪一、二號橋改建工程，預定於本月23日（周二）跨2...

今北東陰雨偏涼 明晚冷氣團全台大降溫 這時段寒意最明顯

今天至明天白天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，...

首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

今年入冬首波大陸冷氣團周末南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。