外送工會抨擊Uber不正視外送員權益：顛倒是非、散布假訊息

台灣外送市場逐漸壯大，為保障外送員權益，立法院12月4日初審通過「外送員專法」草案。Uber執行長Dara Khosrowshahi日前指出，若外送平台取消疊單機制，恐增加成本，對外送市場帶來負面循環。多個外送工會今天指出，Uber 應立即停止散布錯誤資訊，正面回應外送員多年來累積的結構性問題。

多個外送工會今天於立法院群賢樓前共同召開記者會。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，外送專法從頭到尾都沒有禁止疊單，也沒有取消外送員的彈性，但Uber仍一再對媒體與社會散布假訊息。他表示，平台刻意製造恐慌，是要掩蓋長期透過壓低報酬、轉嫁風險所建立的不合理獲利模式。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎表示，Uber平台攻擊時間計價制度，同樣是刻意誤導社會。時間計價不是增加成本，而是讓外送員不必再為了追求單量而冒險駕駛。時間計價有助於降低事故率，攸關公共安全的重要改革。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華說，專法真正禁止的，是平台用疊單當藉口苛扣外送員應得報酬。他指出，平台長期向消費者收取完整費用，卻將兩單、三單甚至更多訂單壓在同一名外送員身上，給付報酬卻極低，甚至出現3單僅45元的荒謬案例，這才是真正傷害外送員安全與消費體驗的原因。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉說，Uber 長期利用外送員的不安全感作為政治與輿論操作工具，卻從不正面回應外送員面臨的低報酬、高風險與規則黑箱問題。外送員會恐慌，不是因為專法，而是因為平台十幾年來說過太多謊、改過太多規則。他說，現在再將責任推給政府與工會，是徹底顛倒是非。

國民黨青年部主任李昶志曾任外送員，也長期擔任外送工會顧問，他說，自己對第一線實際狀況非常清楚，外送專法並不是在打壓產業，而是給予外送員基本保障。國民黨將持續督促立法院理性審議，不會讓跨國企業以恐嚇式言論左右公共政策方向。全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台如今激烈反彈，正顯示專法已觸及其最核心、也最不願被揭露的利益結構。

商品推薦