知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國內製造產品，境外輸入的產品2項，累計疑慮產品達39項。立法院社福及衛環委員會召委劉建國曾點出，蘇丹紅化妝品案今年2月就爆發，食藥署10月稽查，恐有8個月空窗期，食藥署公布回溯稽查結果，共發現新增4批問題原料。

劉建國於立院社福及衛環委員會，要求食藥署限期2周內回溯稽查，認為食藥署10月啟動稽查，但相關消息2月就在網路爆出，恐有「8個月空窗期」。王德原說，截至目前，食藥署清查出新增4批問題原料，「但不確定是否還有漏網之魚」。另，食藥署已去函疑慮原料來源國新家坡，其主管機關「衛生科學局」回應，將啟動調查。

王德原說，食藥署回溯稽查蘇丹紅化妝品疑慮原料「紅色複方」進口商「亦鴻企業有限公司」，發現新增3批問題原料，批號分別為「2024-03-19」、「2024-10-04」、「2025-06-17」，製造日期從去年3月至今年6月不等，另有一批國內化妝品業者龍興生化，自主檢驗原料，揪出一批同樣從亦鴻企業購入的問題原料，批號為「2025-02-04」。

食藥署擴大稽查，發現新增的境外輸入疑慮產品，分別是美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」以及韓國製造的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」。食藥署副署長王德原說，韓國產品為食藥署擴大追查市售化妝品檢出疑慮；美國產品則是業主自主送驗後，檢出蘇丹色素4號主動通報，且已自主完成下架回收程序，共下架310支。

新增的16項國內業者疑慮產品，包括：歐萊德「植物紅色 A」 ，沛諾美學生技國際有限公司「HARYA PDRN賦活新生噴霧」，沛美生醫科技股份有限公司「山花精萃活膚機能水」、「去角質霜」、「腮紅露」 、「按摩油」、「金盞花油」 ，愛比森國際股份有限公司「愛比森泌泌肌因60凍齡膜」。

龍興生化國際股份有限公司「水漾玉露賦活安瓶8.3g」、「晶球賦活安瓶系列激活逆齡精萃8.3g」、「紅夢露精華8.3g時光賦活霜*1組合產品」，將寶實業股份有限公司「Mini Lip Oil」，柏瑞有限公司「The Youthful Skin Blending Serum Mist（Pink）」，采伊美學有限公司「胜肽護髮精油（免沖洗）」

