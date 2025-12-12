快訊

老司機色起來！ChatGPT「成人模式」這時間上線 可以鹹溼對話了

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

聽新聞
0:00 / 0:00

2026大學生寒假返鄉 高鐵加開28班5折優惠列車、12月6日開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵加開大學生寒假返鄉5折優惠列車。高鐵提供
高鐵加開大學生寒假返鄉5折優惠列車。高鐵提供

台灣高鐵公司為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，於2026年1月13日至1月19日期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12月16日凌晨零時起，按訂位開放時程購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

大學生 便利商店

延伸閱讀

大學生搭高鐵返鄉限定期間、車次5折優惠 12月16日開搶

高鐵延伸、鐵路高架 宜蘭兩重大交通建設獲國發會審查通過

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

高鐵假期推泡湯套票行程 精選全台七大溫泉

相關新聞

知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署今天第三度公布疑慮化妝品品項，比第二波公布的21國內業者化妝品品項，增加16項國...

台灣虎航招60名空服 明年元旦起全體員工新增「每年7日福利補休假」

瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航上周三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線...

高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

昨天深夜高雄甲仙連續3起有感淺層地震，其中2起顯著有感地震為芮氏規模4.7。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，地震發...

花東鐵路雙軌電氣化改建 12月23日晚起知本-台東停駛

鐵道局東部工程分局為辦理「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」康樂=台東間太平溪一、二號橋改建工程，預定於本月23日（周二）跨2...

今北東陰雨偏涼 明晚冷氣團全台大降溫 這時段寒意最明顯

今天至明天白天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，...

首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

今年入冬首波大陸冷氣團周末南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。