母擔心大學兒「小弟弟太小」找不到女友…醫生一檢查嚇壞了

台灣有母親擔心兒子發育不良交不到女友，帶兒子去泌尿科求診。泌尿科醫生早前在社交平台分享案例，指有母親擔心兒子下體發育不良，害怕在大學裏「輸給人家」而交不到女友，於是來求診要求再度發育，可是當替男大生檢查時，醫生也被嚇壞。

台灣泌尿科醫生顧芳瑜指，發育不良的諮詢，多數是青少年或是體重較重的人，導致下體被脂肪掩蓋，以為發育有問題，而事主接受檢查時，結果卻出乎意料。顧芳瑜幽默地形容，眼前的景象「根本士林大香腸」。

母憂兒發育不良 醫生檢查被嚇壞

醫生顧芳瑜安慰事主母親，「媽媽這沒有問題，發育很好」，但母親仍憂心地追問，「真的嗎？我怕輸給人家，大學交不到女朋友……有沒有藥物可以促進二次發育？」，顧芳瑜再次強調「媽媽這個不用擔心輸在起跑點啦」。

網熱議：交不到女友 是因為媽媽吧

發文引來不少網友熱議，「交不到女友跟媽媽比較有關喔」、「他交不到女友絕對是家庭教育的問題」、「大學了，媽媽還在管雞雞」「好可怕的媽媽，都那麼大了還要看」、「我原本以為是小學生，再認真看一下發現是大學，差點跌下椅子，到底為什麼媽媽會知道大小」。

