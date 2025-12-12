高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

昨天深夜高雄甲仙連續3起有感淺層地震，其中2起顯著有感地震為芮氏規模4.7。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，地震發生的深度大約8公里左右，為淺層地震，因此在震央附近的民眾會感受地震搖晃程度相當劇烈。

邱俊達表示，這2起地震規模都是4.7，主要4級震度在大埔、桃源、楠西這3個地方。第2起地震的影響較大，所以有對嘉義縣市和台南市發布國家級警報。

主要成因，邱俊達表示，是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，在東海岸的花東縱谷是縫合線的地方，應力會向西傳遞。震央附近受到向北隱沒的力量，就是歐亞板塊向東隱沒，這兩股力量拉扯，所以該處的地質條件相當複雜、脆弱。

邱俊達表示，因為這個地方非常複雜且脆弱，所以1月21日發生的嘉義大埔地震在附近，嘉義大埔地震發生後的應力有做一些調整，所以在附近的地方零零星星都會發生地震。昨天發生的有感地震就是在附近一帶。

而今天清晨4時24分的台南楠西地震，邱俊達表示，歸類在大埔地震的餘震序列裡面。

至於後續影響，邱俊達表示，規模4.7的地震不會去講說餘震多大，如果有餘震比較小的話，對民眾造成的影響就不會像大埔地震這麼劇烈。昨晚地震附近的地區還會有應力調整，所以附近可能還是會發生比較小的地震，民眾隨時注意防震的安全。 今天清晨4時24分的台南楠西地震，歸類在大埔地震的餘震序列裡面。圖／中央氣象署提供

