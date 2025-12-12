切除9公分瘤！25歲孕媽乳房重建 台中榮總跨團隊助她完整迎子
25歲陳女去年初右乳確診9公分邊緣性葉狀瘤，切除右乳後意外發現已懷孕，她在懷孕8周，接受高難度的自體腹部皮瓣乳房重建手術，並且在去年11月生子。陳女表示，感謝台中榮總跨團隊照護，讓她能以「完整」的狀態順利迎接兒子。
陳女在去年初驚覺右側乳房硬塊在兩周內迅速增大，幾乎讓胸部大了一個罩杯。經台中榮總乳房外科主任洪志強安排切片檢查，確診為邊緣性葉狀瘤，因體積已達約9公分，為避免復發與轉移，醫療團隊建議必須切除整個右側乳房。
陳女表示，她切除乳房後，又意外發現懷孕，一想到孩子可能問「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣！」讓她更確定重建決心。在整形外科主任呂俊德、婦女醫學部醫師林俐伶合作下，在懷孕8周時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術；她提醒女性民眾每月自我檢查乳房，發現異狀即時就醫。
呂俊德指出，在懷孕僅8周接受自體腹部皮瓣重建手術，屬國際醫學文獻中「極稀少」的挑戰。此手術需精準運用病人腹部組織，重建觸感柔軟、外型自然的乳房。術後，林俐伶密切合作，持續追蹤病患和胎兒狀況。陳女孕中期發現子宮頸閉鎖不全，在34周早產，幸賴台中榮總跨科團隊的全力照護，最終母子均安。
呂俊德強調，隨著乳癌發生年齡年輕化，以及女性自我意識抬頭，因病切除乳房後的重建需求正顯著增加。國際文獻證實，乳房重建能有效提高病人自信、降低焦慮。台中榮總統計，2024年執行的乳房重建手術已達90例，較2020年成長近3倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言