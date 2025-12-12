汽燃費未繳的車主看過來 補繳至本月底 逾期恐開罰並移送強制執行

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
尚未繳納今年度汽燃費的車主注意了，公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。示意圖，圖中人車與新聞無關。聯合報系資料照
尚未繳納今年度汽燃費的車主注意了，公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納的車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，免出門就能線上繳納。

若沒有收到催繳通知書，又不確定是否已繳納汽燃費，公路局說，車主除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路局呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦。

另外，監理服務網正確網址為｢ https://www.mvdis.gov.tw/ ｣，勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

