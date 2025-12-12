快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

想長壽就多補充1營養素！研究：可遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

聯合新聞網／ 綜合報導
多吃一些富含類黃酮的食物和飲料，就可大幅降低死亡風險。 示意圖／ingimage
多吃一些富含類黃酮的食物和飲料，就可大幅降低死亡風險。 示意圖／ingimage

延年益壽是許多人的夢想，但想要長壽，飲食、營養是很重要的一環。腎臟科醫師江守山分享國外一項發表於2025年出版的《自然食品》期刊研究，研究發現每天只要攝取500毫克的類黃酮，就能降低約16%的死亡風險，以及降低9%至13%的心血管疾病糖尿病等風險，因此若想要長壽，多攝取類黃酮是很重要的關鍵。

江守山在臉書發文表示，類黃酮存在於植物性食物中，而富含這類營養素的食物包括茶、洋蔥、莓果、柳橙、蘋果、葡萄、紅酒和黑巧克力，因此吃越多富含富含類黃酮的食物和飲料，就越有可能長壽，因為類黃酮可以幫助我們遠離如2型糖尿病、心血管疾病、癌症和神經系統疾病等慢性疾病。

江守山說，英國貝爾法斯特女王大學研究人員追蹤了近12.5萬名年齡在50至70歲之間的參與者，時間長達10年之久。研究發現，每天攝取約500毫克類黃酮（相當於兩杯茶的量），可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險。

此外，不同的類黃酮其功效也不同，有些可以改善血壓，有些可以抑制癌細胞增殖，還有的可以減輕炎症。研究還顯示，攝取類黃酮種類最豐富的人，罹患糖尿病的風險降低了20%，因此每天攝取大量富含不同種類類黃酮的食物和飲料，是通往長壽健康的秘訣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

腎臟 糖尿病 心血管疾病 癌症

延伸閱讀

研究：黑巧克力有助於延緩人體老化

當父母有這些疾病時，我會跟著患病嗎？專家曝4疾病預防關鍵

擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

不必迷信高強度運動！名醫曝96歲父親每天做的平凡事就是最強長壽處方

相關新聞

今北東陰雨偏涼 明晚冷氣團全台大降溫 這時段寒意最明顯

今天至明天白天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，...

入冬首波冷氣團周末到！先濕冷轉乾冷 中南部這時也有感大降溫

今年入冬首波大陸冷氣團最快明天報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中央氣象署已經把周末來襲的冷空氣，升級到冷氣...

花東鐵路雙軌電氣化改建 12月23日晚起知本-台東停駛

鐵道局東部工程分局為辦理「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」康樂=台東間太平溪一、二號橋改建工程，預定於本月23日（周二）跨2...

首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

今年入冬首波大陸冷氣團周末南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

台南地牛翻身 清晨4時24分楠西規模4.0淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第149號顯著有感地震報告，今天清晨4時24分，在台南市政府東北方36.4公里，位於台南市楠西區，發生芮氏...

想長壽就多補充1營養素！研究：可遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

延年益壽是許多人的夢想，但想要長壽，飲食、營養是很重要的一環。腎臟科醫師江守山分享國外一項發表於2025年出版的《自然食品》期刊研究，研究發現每天只要攝取500毫克的類黃酮，就能降低約16%的死亡風險，以及降低9%至13%的心血管疾病、糖尿病等風險，因此若想要長壽，多攝取類黃酮是很重要的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。