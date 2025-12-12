想長壽就多補充1營養素！研究：可遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

延年益壽是許多人的夢想，但想要長壽，飲食、營養是很重要的一環。腎臟科醫師江守山分享國外一項發表於2025年出版的《自然食品》期刊研究，研究發現每天只要攝取500毫克的類黃酮，就能降低約16%的死亡風險，以及降低9%至13%的心血管疾病、糖尿病等風險，因此若想要長壽，多攝取類黃酮是很重要的關鍵。

江守山在臉書發文表示，類黃酮存在於植物性食物中，而富含這類營養素的食物包括茶、洋蔥、莓果、柳橙、蘋果、葡萄、紅酒和黑巧克力，因此吃越多富含富含類黃酮的食物和飲料，就越有可能長壽，因為類黃酮可以幫助我們遠離如2型糖尿病、心血管疾病、癌症和神經系統疾病等慢性疾病。

江守山說，英國貝爾法斯特女王大學研究人員追蹤了近12.5萬名年齡在50至70歲之間的參與者，時間長達10年之久。研究發現，每天攝取約500毫克類黃酮（相當於兩杯茶的量），可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險。

此外，不同的類黃酮其功效也不同，有些可以改善血壓，有些可以抑制癌細胞增殖，還有的可以減輕炎症。研究還顯示，攝取類黃酮種類最豐富的人，罹患糖尿病的風險降低了20%，因此每天攝取大量富含不同種類類黃酮的食物和飲料，是通往長壽健康的秘訣。

