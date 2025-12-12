今北東陰雨偏涼 明晚冷氣團全台大降溫 這時段寒意最明顯

今天至明天白天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，整日偏涼，且迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量，外出留意雨時行車視線與路況，前往山區亦要注意土石邊坡不穩定風險。中南部晴時多雲，氣溫約18至27度，白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。

林孝儒表示，明天晚間起至周日則有機會受今年第一波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷。且隨著乾冷空氣南下，迎風北部及東部降雨可望減緩，轉多雲並有陽光露臉天氣；中南部則維持晴時多雲穩定天氣。

氣溫方面，林孝儒表示，預測北部至東部高溫約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12至13度低溫。中南部高溫約20至25度，低溫約15至17度。沿海空曠、近山平地不排除下探至12至14度低溫。

本波冷氣團雖主要為北部至東部帶來顯著降溫，不過林孝儒表示，中南部雖白天較暖，但受輻射冷卻影響，清晨低溫不亞於北台灣。

林孝儒提醒，本波冷氣團影響可延續至下周一，各地顯著轉冷，雖然白天陽光照射下，體感相對較舒適；但夜晚清晨輻射冷卻加強，寒意更明顯。提前做好保暖與低溫防範，長者與心血管、呼吸道敏感族群留意晨晚外出時間與保暖。目前預測要到下周一白天冷氣團才會逐漸減弱，低溫逐步回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

