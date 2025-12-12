首波冷氣團要來了 賈新興曝最冷時間點 下探10度低溫

今年入冬首波大陸冷氣團周末南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天至下周一有受大陸冷氣團影響的機率，因受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，預估最低溫出現在周日深夜至下周一清晨，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7度至14.2度低溫的機率。另外，觀察下周五晚上至下周六華南水氣的移動趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，明天，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，新竹及花蓮亦有零星短暫雨。周日，基隆至東北角、新北宜蘭交界山區及花東山區仍有零星短暫雨。下周一至下周二，各地天氣晴朗穩定。下周三，午後桃園以北山區及宜花東山區轉有零星短暫雨。下周四，北海岸、基隆至宜花東有零星短暫雨。下周五，午後花東轉有局部雨，晚起竹苗以南山區及高屏轉有局部雨。下周六，中午前全台有雨，午後桃園以北漸轉多雲時晴。21日，午後桃園以北及宜花有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，12月下旬氣溫偏暖，明年1月上旬至1月中旬，氣溫以略偏暖的機率較高，12月下旬起至明年1月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦