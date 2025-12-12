快訊

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖今年屢創高溫！他分析可能原因 和人為熱島效應有關

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台北內湖測站今年屢次測出全台最高溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。聯合報系資料照
台北內湖測站今年屢次測出全台最高溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。聯合報系資料照

2025年全球氣溫續飆，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，追平歷史第2最熱紀錄。歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務指今年1月至11月全球平均氣溫上升攝氏1.48度，是繼全球於去年創下歷史高溫紀錄後，今年可能追平2023年、成為有紀錄以來排名第2熱的一年。這已造成氣候不穩定，暴風雨、洪災及其它極端天氣災害更加猛烈和頻繁。

台灣方面，他說，今年10月月均溫已創下1951年以來同期最高，9月月均溫也創下過去70餘年來的第三高，整個秋季的平均氣溫更高達26.5度，也同步創下歷史新高。

不只高溫屢破紀錄，他表示，炙熱的延時還明顯拉長。反應在局部地區的氣溫實際觀測，例如台北內湖測站今年屢次測出全台最高溫，10月5日最高溫為內湖38度、10月4日內湖為全台次高溫、也達37.9度。

他說，這是多個原因，導致全台最熱在內湖。高溫加劇、延時加長的狀況，正在台灣多地惡化與蔓延，值得關注並因應減緩。內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周被山包圍，白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散。而內湖科技園區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放能量，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

綜觀上述造成內湖地區過熱問題的原因，如地形盆地效應、缺乏通風廊道、水氣聚積等，他表示，這些結構性的都市問題，顯然需要政府層級的長期規畫與基礎建設調整才能有效改善。

內湖科技園區 高溫 氣溫

延伸閱讀

沒咬人也要負責！北市遛狗沒繫繩...婦人嚇到跌倒 飼主判拘役

市民廣場改造17路段模擬車流曝 議員嘆：要等更多紅燈？

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

北市的山城慢旅 內湖白石湖社區展現淺山魅力

相關新聞

入冬首波冷氣團周末到！先濕冷轉乾冷 中南部這時也有感大降溫

今年入冬首波大陸冷氣團最快明天報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中央氣象署已經把周末來襲的冷空氣，升級到冷氣...

心事用寫的…生命線文字協談 2年成長逾4倍

國內青少年自傷個案逐年上升，為加強關注青少年心理問題，國際生命線台灣總會二○二三年十月起提供「青少年心理健康文字協談服務...

旅宿業外籍實習生 將明訂權益防剝削

交通部為補給旅宿人力缺口，年初開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約一千四百餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪...

內湖今年屢創高溫！他分析可能原因 和人為熱島效應有關

2025年全球氣溫續飆，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，追平歷史第2最熱紀錄。歐洲聯盟氣候監測機構哥白...

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11...

台南地牛翻身 清晨4時24分楠西規模4.0淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第149號顯著有感地震報告，今天清晨4時24分，在台南市政府東北方36.4公里，位於台南市楠西區，發生芮氏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。