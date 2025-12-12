內湖今年屢創高溫！他分析可能原因 和人為熱島效應有關

2025年全球氣溫續飆，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，追平歷史第2最熱紀錄。歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務指今年1月至11月全球平均氣溫上升攝氏1.48度，是繼全球於去年創下歷史高溫紀錄後，今年可能追平2023年、成為有紀錄以來排名第2熱的一年。這已造成氣候不穩定，暴風雨、洪災及其它極端天氣災害更加猛烈和頻繁。

台灣方面，他說，今年10月月均溫已創下1951年以來同期最高，9月月均溫也創下過去70餘年來的第三高，整個秋季的平均氣溫更高達26.5度，也同步創下歷史新高。

不只高溫屢破紀錄，他表示，炙熱的延時還明顯拉長。反應在局部地區的氣溫實際觀測，例如台北內湖測站今年屢次測出全台最高溫，10月5日最高溫為內湖38度、10月4日內湖為全台次高溫、也達37.9度。

他說，這是多個原因，導致全台最熱在內湖。高溫加劇、延時加長的狀況，正在台灣多地惡化與蔓延，值得關注並因應減緩。內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周被山包圍，白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散。而內湖科技園區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放能量，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

綜觀上述造成內湖地區過熱問題的原因，如地形盆地效應、缺乏通風廊道、水氣聚積等，他表示，這些結構性的都市問題，顯然需要政府層級的長期規畫與基礎建設調整才能有效改善。

