入冬首波冷氣團周末到 先濕冷轉乾冷 中南部這時也有感大降溫

今年入冬首波大陸冷氣團最快明天報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中央氣象署已經把周末來襲的冷空氣，升級到冷氣團等級，算是宣告初冬來到，不過各地變天或轉冷的時間，還是有稍微不同。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至明天，冷氣團前的低壓先通過，水氣增加，這個時候還不會大幅降溫，但北部、東半部，會全面轉為陣雨，全天濕涼。背風面的中南部則暫時無感，天氣穩定，仍然偏暖，但溫差大。

周日至下周一冷氣團本體正式抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，乾冷空氣接手，北部、東部陸續轉為乾冷，但同時也大幅度降溫，最低下探12至14度。「中南部轉冷是這時候開始」，尤其入夜後，溫度直降，下探13至15度，不過天氣上預計持續乾冷，日夜溫差很大。

至於何時回暖？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二白天起冷氣團減弱，各地回暖，各地溫度都將回升至25度附近，但日夜溫差仍大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

商品推薦