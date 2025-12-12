快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。聯合報系資料照
明天下午起冷空氣漸南下,氣溫逐漸下降,北台灣、東半部雲量增,轉有局部雨。聯合報系資料照

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在南投中寮的12.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以南因輻射冷卻較強、氣溫偏低，各地區平地的最低氣溫約在13至17度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移出，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。

今天迎風面水氣增，吳德榮表示，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。北部17至22度、中部13至29度、南部13至30度、東部15至26度。

吳德榮表示，明天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。周日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；周日至下周二晨白天陽光下舒適、早晚很冷。

至於最冷時間點，他說，周日晚、下周一晨及下周二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至大陸冷氣團標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

高山有無降雪機會？吳德榮表示，明天3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的臨界條件（水氣、氣溫），是否能順利飄雪尚待觀察，而周日起轉乾，條件就更差了。

吳德榮表示，下周二白天起、下周三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下周四西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

