北東濕涼恐大雨 明晚起首波冷氣團南下 各地逐漸轉乾冷

東北季風影響，迎風面水氣增多，中央氣象署表示，今天北部、東半部為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯、持續，有局部大雨出現的機率。其他地區天氣變化不大，仍為晴到多雲、可見陽光。

氣溫方面，今天北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，高溫21至24度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度，且局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫仍可來到26至28度，感受溫暖舒適，留意日夜溫差較大。澎湖多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰時多雲，15至18度。

明天白天東北季風影響，北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，明晚起入冬第一波大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫明顯下降；新竹以北、東半部地區、恆春半島及苗栗山區為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

明天低溫預測，各地及澎湖金門17至19度，馬祖15度。高溫預測，北部、宜蘭及澎湖、金門20至22度，中部及花東24至26度，南部26至28度，馬祖18度。

周日、下周一大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；周日逐漸轉乾，上半天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島及中部以北山區仍有零星降雨機率，下半天各地逐漸轉為晴到多雲，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。中部以北、花蘭及金門馬祖12至14度低溫，南部、台東及澎湖15至17度。北部、宜花及澎湖金門高溫也只有19至21度，中南部及台東24至25度，馬祖16度。

下周二大陸冷氣團減弱，白天起各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三東北季風稍增強，冷空氣強度較弱，僅使迎風面的高溫略降一些；各地大多仍為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

下周四東北季風稍減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五至下周六逐漸轉為偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨之外，南方雲系接近也使西半部地區雲量增多，降雨機率稍提高；21日東北季風再增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路多加注意。周日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。明晚起至周日中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。

