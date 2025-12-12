高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11時19分，芮氏規模分別為4.7、3.5和4.7，高雄網友驚嚇問「地震又來，連環震耶，不用睡了，該不會是大地震的前震吧」。

高雄昨深夜不平靜，中央氣象署昨天深夜發布地震訊息，指昨晚10時49分位於北緯 23.18度、東經 120.66度，在高雄市政府北北東方 71.1 公里、位於高雄市甲仙區發生地震，地震深度8公里，芮氏規模4.7。

第1起地震時，高雄有網友先在網路貼文指，「突然好大一下」、「嚇死我了，以為是錯覺」、「有夠恐怖」、「以為感冒頭暈」。沒料，10分鐘後，甲仙區又發生第2起地震，地震深度8公里，芮氏規模3.5。

第3起地震則發生在深夜11時19分，同樣是在甲仙區，地震深度8.2公里芮氏規模4.7，一夜連3震，讓高雄網友有感，有網友說，「晃了好大一下」、「我開始怕了」、「高雄地震，牛牛翻身了」、「不是幻覺」。 中央氣象署昨深夜發布第2次地震訊息，震央位於高雄市甲仙區，芮氏規模3.5。圖／取自中央氣象署官網 中央氣象署昨深夜發布第1次地震訊息，震央位於高雄市甲仙區，芮氏規模4.7。圖／取自中央氣象署官網

